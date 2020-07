Sokołów: Realizujemy liczne inwestycje na rzecz ochrony środowiska

– Jako firma odpowiedzialna społecznie, realizujemy liczne inwestycje na rzecz ochrony środowiska. Ograniczamy emisję gazów cieplarnianych, ulepszamy infrastrukturę, przeprowadzamy termomodernizacje budynków i instalacji energetycznych, odzyskujemy ciepło z urządzeń produkcyjnych i systemów chłodniczych – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Marcin Bałanda.

– Staramy się mądrze gospodarować energią elektryczną, ograniczać zużycie papieru, wody, folii i innych materiałów nie biodegradowalnych. Działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, dążymy do zmniejszenia zużycia tworzyw sztucznych, co pozwoli na istotne ograniczenie wolumenu produkcji plastiku. Prowadzimy projekty, mające na celu wprowadzenie cieńszych folii, worków oraz tacek. Staramy się również zapewnić możliwość recyklingu naszych opakowań z tworzyw sztucznych. W ten sposób wspieramy realizację wymogu Komisji Europejskiej, dotyczącego redukcji wykorzystania plastiku oraz ponownego przetwarzania opakowań z tworzyw sztucznych. Spełniamy normy odzysku i recyklingu odpadów – tłumaczy.

– Jeśli chodzi o nasze opakowania tekturowe, to wdrożyliśmy wymóg, aby wszystkie one posiadały certyfikat FSC®. Forest Stewardship Council® (FSC®) jest organizacją odpowiedzialną za certyfikację lasów oraz wszelkiego rodzaju wyrobów z drewna i papieru. Postępowanie zgodne z wytycznymi FSC® pozwala na pozyskiwanie drewna, bez naruszenia przy tym bogactw biologicznych i struktury lasów. Standard FSC® jest popierany przez najważniejsze organizacje ekologiczne. Należy również do jednych z najbardziej wiarygodnych na świecie systemów z zakresu certyfikacji zasobów leśnych – dodaje.

– Współpracując z organizacją odzysku opakowań, realizujemy również obowiązek przeznaczania środków na finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych. W ten sposób przyczyniamy się do zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska oraz zrozumienia korzyści społecznych i ekonomicznych z prowadzenia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym – mówi Marcin Bałanda.

