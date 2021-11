Sokołów. Trudny rok z rekordowymi inwestycjami

Mimo wymagających czynników zewnętrznych, Sokołów ocenia wyniki spółki za 2021 rok jako satysfakcjonujące. Masa sprzedaży wzrosła o ponad 4,5 tys. ton. W tym roku Sokołów przeznaczył też rekordową sumę na inwestycje – 316,7 mln zł.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 30-11-2021, 10:50

Prezes Sokołowa Bogusław Miszczuk podsumowuje 2021 rok. fot. mat. pras.

Sokołów podsumowuje 2021 rok

Sokołów wskazuje, że pośród niekorzystnych uwarunkowań, które dotknęły całą branżę mięsną w tym roku, bardzo dotkliwa była niestabilna sytuacja na rynku surowcowym oraz duża dynamika zmian cen surowca zarówno wołowego, jak i wieprzowego.

– Te czynniki w wymierny sposób przekładają się na pozycję biznesową wszystkich podmiotów działających w branży mięsnej w naszym kraju – podkreśla Bogusław Miszczuk, prezes zarządu Sokołów S.A.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

– Nadal borykamy się też z innym istotnym problemem, jakim jest szybko rozprzestrzeniający się wirus ASF. Już 67% powierzchni Polski jest objęte obostrzeniami, a sytuacja hodowców staje się coraz trudniejsza. Skutkiem tej epidemii są również dotkliwe ograniczenia eksportowe. Oczywiście duży wpływ na nasze działania i wyniki miała trwająca pandemia Covid-19, a co za tym idzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz utrzymanie ciągłości produkcji. Wiąże się to bezpośrednio ze znacznymi nakładami finansowymi. Te wyzwania wymagają od nas niezwykle elastycznej postawy i szybkiego reagowania na dynamicznie zmieniającą się sytuację rynkową. Wiedza i doświadczenie, jakimi dysponujemy, pozwalają nam na bieżąco dostosowywać naszą strategię do pojawiających się uwarunkowań - dodaje.

Sokołów zwiększa sprzedaż i inwestycje

Mimo wymagających czynników zewnętrznych, Sokołów ocenia tegoroczne wyniki jako satysfakcjonujące. Masa sprzedaży wzrosła o ponad 4 500 ton. W tym roku Sokołów przeznaczył też rekordową sumę na inwestycje – 316,7 mln zł. Realizowane inwestycje są ukierunkowane przede wszystkim na zwiększenie mocy produkcyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko.

– Naszym najważniejszym celem jest niezmiennie zaspokojenie potrzeb konsumentów – podkreśla Bogusław Miszczuk. – Dlatego zasadniczym elementem naszej strategii jest stały rozwój asortymentu. Dysponując rozbudowanym parkiem maszynowym, jak i innowacyjnymi technologiami produkcyjnymi, możemy tworzyć nowe produkty, zgodne z najbardziej aktualnymi trendami. W tym roku wprowadziliśmy do sprzedaży ponad 50 nowości, m.in. Szynkę sokołowską kruchą w plastrach, parówki Stówki 100% z mięsa kurczaka, Kabanosy pieczone (z szynki, z indykiem, z cielęciną), Dania Gotowe Sokoliki dla najmłodszych konsumentów oraz innowacyjne produkty nie wymagające chłodzenia „Wygodne w drogę”. Znacząco rozbudowaliśmy nasz asortyment grillowy, zarówno o propozycje mięsne (m.in. Kiełbaski nacinane, Kiełbaski o smaku węgierskim, argentyńskim), jak i roślinne Z Gruntu Dobre. Poszerzyliśmy też ofertę plastrów vege Z Gruntu Dobre, o kolejne wersje smakowe – z kurkami, z oliwkami, z czosnkiem niedźwiedzim. Cała linia Z Gruntu Dobre przeszła ponadto rebranding - dodaje.

Sokołów uruchomił sprzedaż online

Niezwykle ważnym dla firmy działaniem było uruchomienie oraz rozwój sprzedaży online.

– Wiemy, jak istotne jest dziś dla konsumentów poczucie bezpieczeństwa, również jeśli chodzi o sposób dokonywania zakupów – zaznacza Bogusław Miszczuk. – Dlatego rozpoczęliśmy sprzedaż wyrobów firmowych drogą online. Obecnie realizujemy dostawy z 38 punktów. Cieszymy się, że coraz szersza grupa klientów korzysta z tego rozwiązania i planujemy dalszy rozwój w tym obszarze. W tym roku otworzyliśmy także nasze pierwsze firmowe stoiska roślinne, na których dostępna jest szeroka gama wyrobów Z Gruntu Dobre. Sokołów jednocześnie rozwija sieć sklepów własnych, która dziś obejmuje już 327 placówek. Jak podkreśla Miszczuk, priorytetem firmy w tym obszarze jest nie tylko poszerzanie dostępu do pełnego asortymentu, lecz także gwarancja bezpiecznych zakupów.

Zmiany w zarządzie Sokołowa

W 2021 roku na emeryturę odeszli dwaj wieloletni wiceprezesi: Mieczysław Walkowiak, który był wiceprezesem ds. handlu i marketingu oraz Paweł Włodawiec, pełniący funkcję wiceprezesa ds. surowcowych. Pierwszego z nich zastąpił Maciej Częścik, dotychczasowy dyrektor spółki ds. cen, który jako wiceprezes ds. handlu i marketingu chce się skupić na dalszym umacnianiu pozycji Sokołowa na rynku polskim i europejskim. Nowy wiceprezes ds. surowcowych – Leszek Jakielski, wcześniej pełniący funkcję dyrektora spółki ds. zakupu bydła planuje m.in. rozbudowę dotychczasowych rozwiązań biznesowych oraz wdrożenie digitalizacji procesów zakupowych.

Sokołów ogranicza zużycie gazu i energii

W 2021, dzięki implementacji nowoczesnych rozwiązań we wszystkich zakładach Grupy Sokołów, ograniczone zostało zużycie: gazu o 400 tys. m3, wody o ponad 20 000 m3, energii elektrycznej o 2 000 MWh, a emisja gazów cieplarnianych została zmniejszona o 1 500 ton.

– Dołączyliśmy także do akcji Too Good To Go, której celem jest ograniczenie marnowania żywności – mówi Bogusław Miszczuk. – Cieszymy się, że wspólnie z naszymi klientami możemy skutecznie realizować działania w duchu „zero waste”. W mijającym roku zainicjowaliśmy ponadto projekt dotyczący wyliczania śladu węglowego dla produktów oferowanych przez Sokołów. Intensywnie pracujemy nad wprowadzaniem bardziej przyjaznych środowisku rozwiązań w zakresie opakowań. Realizujemy projekty ukierunkowane na implementację innowacyjnych opakowań nadających się do recyklingu i wdrożyliśmy nowe formy pakowania np. „eco papier” - dodaje.

Jakie plany ma Sokołów na 2022 rok?

Prezes Miszczuk zapewnia, że w nadchodzącym roku głównym celem będzie nadal prężny rozwój firmy oraz realizacja oczekiwań konsumentów. Zapowiada też kolejne nakłady inwestycyjne na zwiększanie potencjału produkcyjnego i poszerzanie asortymentu o ciekawe produkty.

- Liczymy na poprawę uwarunkowań rynkowych, ale mamy też świadomość, że wyzwania, z którymi mamy obecnie do czynienia, nie znikną szybko – mówi Bogusław Miszczuk. W kolejnym roku będą też mocno rozwijane działania z zakresu CSR, zgodnie z nową, 5-letnią strategią, przyjętą przez grupę Danish Crown, do której Sokołów należy.

– Feeding the Future (Wyżywić przyszłość) – to hasło strategii, zgodnie z którą zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie dla naszej firmy – mówi Bogusław Miszczuk. – W dalszym ciągu będziemy wdrażać rozwiązania i innowacje technologiczne, dzięki którym będziemy mogli produkować w sposób bardziej przyjazny dla środowiska i ograniczać zużycie zasobów naturalnych. Przed nami z pewnością czas wytężonej pracy, jestem jednak przekonany, że po raz kolejny zdołamy sprostać tym wyzwaniom. Z całą pewnością miliony Polaków nadal będą mogły cieszyć się smakiem swoich ulubionych produktów Sokołów – zarówno tych już dobrze im znanych, jak i zupełnie nowych - podsumował.