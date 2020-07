Sokołów uruchamia nowy zakład przetwórczy

Zakład w Osiu jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w tej części Europy. Wcześniej należał do firmy Gzella, która w 2018 r. została przejęta przez Sokołów.

Powierzchnia produkcyjna zakładu w Osiu to 11 tys. mkw., a zdolności produkcyjne wynoszą 5 tys. ton miesięcznie. Załoga liczy około 500 osób. Kolejne 800 osób pracuje w sieci sklepów Delikatesy Mięsne Gzella, obejmującej blisko 220 lokalizacji w różnych rejonach kraju.

Teraz przy Oddziale Sokołów w Osiu uruchomiony został nowy zakład przetwórstwa drobiu. Realizacja inwestycji rozpoczęła się październiku 2019 roku. Przestrzeń zakładu drobiowego, na którą składa się dział rozbioru, pakowania i ekspedycji, to niemal 400 mkw. Docelowo, przy funkcjonowaniu zakładu na dwie zmiany, pracować tu ma ok. 40 osób. Zdolności produkcyjne dotyczące podziału i pakowania tuszek drobiowych wynoszą ok. 40 ton na dobę.

– Ta inwestycja ma dla nas ogromne znaczenie. Dzięki niej, rozwijamy nasze moce produkcyjne w kolejnym obszarze, jakim jest przetwórstwo drobiu. Postawiliśmy na nowoczesne rozwiązania technologiczne, dzięki którym cały proces przebiega sprawnie i efektywnie – mówi Dariusz Soszyński, Dyrektor Oddziału Sokołów w Osiu.

Linia rozbiorowa w nowo uruchomionym zakładzie została wyposażona w terminale wagowe z intuicyjnym interfejsem. To rozwiązanie, w połączeniu z całkowicie zintegrowanym systemem rozliczeniowym, pozwoliło w znacznym stopniu zautomatyzować cały proces. W zakładzie zastosowano wysokowydajne systemy chłodnictwa oparte na agregatach chłodniczych Copeland i Bitzer o podwyższonej efektywności chłodniczej i optymalizacji wydatku energetycznego. Zastosowane rozwiązania systemowe gwarantują 100% pełnej identyfikowalności, od przyjęcia surowca do końcowego etapu produkcji. Dzięki automatyzacji i zastosowanej technologii, czas od przyjęcia tuszki do wejścia na magazyn zapakowanych elementów z niej pozyskanych, wynosi nie więcej niż godzinę. Surowiec dostarczany do zakładu każdego dnia roboczego jest w tym samym dniu wprowadzany do dystrybucji w sieci Delikatesów Sokołów oraz Delikatesów Gzella.

Uruchomienie rozbioru drobiu w zakładzie w Osiu pozwoliło na wprowadzenie na rynek marki Uczta Drób. Asortyment linii obejmuje takie wyroby, jak kurczak świeży, kurczak rosołowy, poszczególne elementy z kurczaka oraz podroby.

- Naszym priorytetem jest niezmiennie dostarczanie konsumentom świeżego, wysokiej jakości, smacznego produktu – podsumowuje Dariusz Soszyński, Dyrektor Oddziału Sokołów w Osiu. – Jestem przekonany, że również nasza nowa inwestycja pozwoli nam spełniać oczekiwania konsumentów.