Sokołów wprowadza mięso i wędliny z chowu bez antybiotyków

- Polscy konsumenci dokonują zakupów w coraz bardziej świadomy sposób. Do wysokich oczekiwań pod względem jakości, smaku czy walorów odżywczych, dołączyło również pochodzenie surowca oraz przestrzeganie najwyższych standardów na każdym etapie produkcji. Coraz więcej osób zwraca również uwagę na to, czy produkcja odbywa się z poszanowaniem dla środowiska naturalnego. – Nieustannie pracujemy nad rozwojem naszego asortymentu, tak, by jak najlepiej odpowiadał aktualnym oczekiwaniom klientów – podkreśla Bogusław Miszczuk, Prezes Zarządu Sokołów S.A.

Sokołów zapewnia, że surowiec do produkcji wyrobów z chowu bez antybiotyków pochodzi wyłącznie z gospodarstw położonych w Polsce. Są to hodowcy, z którymi Sokołów współpracuje od lat, w ramach programu „Razem w przyszłość”. Ściśle przestrzegają reguł dotyczących dobrostanu zwierząt. W tych gospodarstwach zwierzęta po osiągnięciu wagi 25 kg nie otrzymują antybiotyków pod żadną postacią.

W asortymencie „chów bez antybiotyków” jest dostępne mięso świeże oraz szeroki wybór wędlin Sokołowska Spiżarnia. W linii znaleźć można następujące produkty:

Kiełbasa wiejska Sokołowska Spiżarnia - Cena: ok. 35 zł/kg

Salceson Sokołowska Spiżarnia - Cena: ok. 35 zł/kg

Szynka tradycyjnie wędzona Sokołowska Spiżarnia - Cena: ok. 49 zł/kg

Schab tradycyjnie wędzony Sokołowska Spiżarnia - Cena: ok. 49 zł/kg

Pasztet wieprzowy Sokołowska Spiżarnia - Cena: ok. 30 zł/kg

Szynka dojrzewająca Sokołowska Spiżarnia – Cena: ok. 50 zł/kg

Schab dojrzewający Sokołowska Spiżarnia – Cena: ok. 49 zł/kg

Parówki Sokołowska Spiżarnia – Cena: ok. 7,5 zł/op. 250 g

Świeże mięso z chowu bez antybiotyków dostępne jest w wybranych sklepach Sokołów i Gzella, natomiast wędliny z surowca z chowu bez antybiotyków Sokołowska Spiżarnia są dostępne we wszystkich sklepach sieci Sokołów i Gzella.