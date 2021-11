Sokołów wprowadza żywność hybrydową

Sokołów wprowadza produkty będące połączeniem wysokiej jakości mięsa z warzywami. Asortyment obejmuje cztery oryginalne propozycje, z których każda zawiera 60 proc. mięsa oraz 40 proc. warzyw i przypraw.







Sokołów wprowadza żywność hybrydową. To produkty łączące mięso z warzywami. fot. mat. pras.

Sokołów, wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentom, którzy na co dzień chcą jeść zdrowo i różnorodnie, wprowadza nowość – mięso z warzywami. To produkty o wielu możliwościach zastosowania – idealne do przygotowania potraw na rodzinny obiad czy ciepłą kolację. Znakomicie sprawdzą się w diecie fleksitariańskiej. Sokołowskie mięso z warzywami posiada znak „Produkt polski”.

Sokołów wprowadza mięso z warzywami

Mięso z warzywami Sokołów jest dostępne w czterech wariantach. W każdym z nich 60% stanowi mięso (wołowe, z szynki wieprzowej lub łopatki wieprzowej), a 40% - odpowiednio dobrany zestaw warzyw i przypraw. Asortyment obejmuje:

Mięso wołowe z marchewką, cieciorką i przyprawami

Mięso wołowe z dynią, fasolą czerwoną i przyprawami

Mięso wieprzowe (z szynki wieprzowej bez kości) z marchewką, dynią, burakiem i przyprawami

Mięso wieprzowe (z łopatki wieprzowej bez kości) z papryką, marchewką, czerwoną fasolą i przyprawami

Z ich użyciem można przygotować wiele oryginalnych dań – zarówno polskich, tradycyjnych, jak i tych egzotycznych, wywodzących się z najbardziej znanych kuchni świata. Na opakowaniu został zamieszczony kod QR, po zeskanowaniu którego można zapoznać się z ciekawymi przepisami na potrawy z wykorzystaniem tych produktów.

Mięso z warzywami Sokołów jest dostępne w sieci sklepów Lidl.

Cena: 9,99 zł