Sokołów: Wybrane produkty ze znakiem Przekreślonego Kłosa

Znak jest potwierdzeniem, że wyrób został przebadany pod kątem zawartości glutenu, a cały proces produkcyjny spełnia określone wymogi. Na liście licencjonowanych sokołowskich produktów pojawi się aż 100 pozycji, w tym m.in. kabanosy i inne przekąski mięsne, szynki, polędwica sopocka, parówki i hummusy.

Według badań, na celiakię choruje ok. 1% populacji. Niegdyś była ona mylnie uznawana za rzadką

chorobę wieku dziecięcego. Celiakia ma podłoże genetyczne i charakteryzuje się trwającą całe życie

nietolerancją glutenu. Jest najpoważniejszą nietolerancją pokarmową i oznacza konieczność

nieustannego utrzymywania ścisłej diety bezglutenowej. Ten sposób żywienia jest również wymagany

przy alergii na gluten. Gluten jest jednym z najczęstszych alergenów, a uczulenie na to białko dotyczy

(według różnych szacunków) od 10 do 25% osób z alergiami pokarmowymi.

Z myślą o osobach chorych na celiakię oraz z alergią na gluten, firma Sokołów pozyskuje dla szerokiej

grupy produktów znak Przekreślonego Kłosa. – Zależy nam na tym, by w naszym asortymencie

odpowiednie wyroby dla siebie mogły znaleźć również osoby o szczególnych wymaganiach

dietetycznych – mówi Marcin Bałanda, Dyrektor ds. PR i Komunikacji w Sokołów S.A. – Naszą uwagę

kierujemy także ku klientom, którzy w codziennym jadłospisie muszą uwzględniać konieczność

eliminacji glutenu. Chcemy, by mieli oni dostęp do smacznych, wysokiej jakości wędlin i innych

produktów z oferty Sokołowa.

Pozyskanie znaku Przekreślonego Kłosa wymaga spełnienia wielu rygorystycznych procedur.

Konieczne jest dostosowanie produkcji do standardów AOECS (Europejskiego Zrzeszenia

Stowarzyszeń Osób z Celiakią). Proces produkcyjny (od surowców i półproduktów, przez produkcję,

pakowanie i dystrybucję) musi być tak zorganizowany, by uniemożliwić zanieczyszczenie produktów glutenem. Gotowe produkty bezglutenowe są badane pod kątem zawartości glutenu w akredytowanym laboratorium. Zakład produkcyjny musi przejść pozytywnie audyt prowadzony przez uprawnionych przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.