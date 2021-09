Spadają ceny tuczników

Kolejne złe wieści płyną z krajowych skupów tuczników. Ostatni tydzień przyniósł korekty cen skupu tucznika o koło 20 groszy. Stawki spadły do poziomu nieobserwowanego od ponad pół roku.

Spadają ceny tuczników, są najniższe od pół roku

Za nami kolejny tydzień wyraźnych spadków cen żywca wieprzowego. Jak wynika z naszej redakcyjnej sondy stawki zarówno za żywiec wieprzowy, jak i półtusze w wadze bitej ciepłej spadły w tym czasie o około 20 groszy.

Za tuczniki w wadze żywej krajowe skupy płacą obecnie średnio 4,55 zł netto za kilogram (4,81 zł/kg w ubiegłym tygodniu). Stawki wahają się w zakresie 4,17 - 5,00 zł netto za kilogram. Półtusze w klasie E (wg wbc) wyceniane są obecnie średnio na 5,88 zł netto za kilogram (6,08 zł/kg w ubiegłym tygodniu. Ceny wahają się w granicach 5,55-6,40 zł netto za kilogram.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Niestety na rynku nie widać większych oznak zwiastujących poprawę sytuacji cenowej. Co gorsza - powoli wchodzimy w okres sezonowych spadków cen związanych z obniżeniem popytu na wieprzowinę. Nie jest co prawda pewne czy mechanizm ten zadziała w tym roku (wszak był on pod wieloma względami nietypowy), jednak w najbliższych tygodniach nie należy spodziewać się raczej poprawy sytuacji.

Więcej na farmer.pl