Spadek eksportu drobiarskiego potentata z Ukrainy

Ukraiński agroholding zwiększył produkcję kurcząt o 2 proc. osiągając poziom 359,9 tys. ton. Sprzedaż przedsiębiorstwa ogółem określono na 328,4 tys. ton, co oznacza 5 proc. spadek rok do roku. Jeśli chodzi o sprzedaż eksportową, zmniejszono wysyłki zagraniczne o 10 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza roku 2019. Wolumen eksportu wyniósł 170,6 tys. ton. Udział eksportu w sprzedaży ogółem wyniósł 52 proc. w porównaniu do 55 proc. w okresie styczeń – czerwiec roku poprzedniego.

Za główne czynniki negatywnie oddziałujące na działalność MHP w analizowanym okresie wskazano trudności na rynkach eksportowych związane z wybuchem grypy ptaków na Ukrainie na początku 2020 roku oraz skutki COVID –19 (od marca tego roku).

Zdolności produkcyjne w europejskim segmencie operacyjnym (RR) wyniosły około 50 tys. ton. mięsa kurcząt i indyków (wzrost o 143 proc. r/r), a sprzedaż kurcząt wyniosła 31 tys. ton. Ciekawostką jest, że firma MHP uzyskała niedawno akredytację eksportową na rynek Peru. Pierwszy transport kontenerowy opuścił już Ukrainę.