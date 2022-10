„Sleepy chicken”, czyli „śpiący kurczak” przyrządzany z syropem na kaszel, stał się trendem na Tik Toku. Amerykańska Agencja Żywności i Leków wydała oficjalne ostrzeżenie przed tym niebezpiecznym przepisem. Może on m.in. uszkodzić płuca.

Przepis na „śpiącego kurczaka” podawany na Tik Toku polega na zalaniu mięsa kurczaka syropem na kaszel; fot. Youtube

Śpiący kurczak. Co to jest?

Przepis na „śpiącego kurczaka” podawany na Tik Toku polega na zalaniu mięsa kurczaka syropem na kaszel, który zawiera pochodne morfiny i paracetamol. Niektórzy dolewają w tym celu nawet pół butelki leku Nyquil. Kurczak następnie jest smażony na patelni.

Sleepy chicken: Lekarze ostrzegają

Viralowa popularność potrawy spowodowała zdecydowany sprzeciw lekarzy, którzy ostrzegają, że w ten sposób przekracza się spożycie odpowiedniej dawki leku. Może to też wywołać zatrucie pokarmowe.

"Podgrzewanie leku może sprawić, że będzie on znacznie bardziej skoncentrowany, może również zmieniać jego właściwości na inne sposoby. Nawet jeśli nie jesz śpiącego kurczaka, wdychanie oparów leku podczas gotowania może spowodować, że wysokie stężenie substancji dostanie się do twojego organizmu. To może nawet uszkodzić płuca" – poinformowała Amerykańska Agencja Żywności i Leków.

Niebezpieczny kurczak z Tik Toka

TikTok zaklasyfikował przepis na śpiącego kurczaka jako niebezpieczny. Ostrzega też przed nim swoich użytkowników.

