Spółki z Grupy Pamapol uzyskały dofinansowania na projekty badawcze

W ramach Programu:

1. Mitmar złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Badanie, opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowatorskiej technologii zagospodarowania korpusu drobiowego w zakładzie Mitmar Sp. z o.o.". Celem głównym projektu jest opracowanie i demonstracja innowacyjnej i w pełni sprawnej technologii do zagospodarowania korpusu drobiowego w Mitmar w okresie do czerwca 2021 r., która zostanie wdrożona w działalności gospodarczej do grudnia 2023 r. Całkowity koszt projektu został określony na kwotę 13,95 mln zł, a rekomendowana przez NCBiR kwota dofinansowania wynosi 5,78 mln zł.



2. WZPOW złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów owocowo-warzywnych na metan, wodór oraz wysokowartościowy nawóz organiczny". Celem głównym projektu jest opracowanie, optymalizacja i walidacja w warunkach zbliżonych do rzeczywistych innowacyjnej i w pełni sprawnej technologii przetwarzania odpadów owocowo- warzywnych na metan, wodór oraz wysokowartościowy nawóz organiczny w WZPOW w okresie do marca 2023 r., która zostanie wdrożona w działalności gospodarczej w terminie do 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Całkowity koszt projektu został określony na kwotę 2,76 mln zł, a rekomendowana przez NCBiR kwota dofinansowania wynosi 1,32 mln zł.



Ostateczna kwota dofinansowania projektów może ulec zmianie.

