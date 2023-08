Po wielomiesięcznych negocjacjach, strajku ostrzegawczym i wsparciu branżowych i lokalnych struktur „Solidarności” zakończono spór zbiorowy w HK Scan.

O impasie w rozmowach płacowych pomiędzy pracodawcą a reprezentującymi pracowników, Komisją Zakładową „S” pisaliśmy m.in. w tekstach: Ostry spór o płace w zakładzie mięsnym. Związkowcy odrzucają plan podwyżek firmy oraz Spór zbiorowy w dużym zakładzie mięsnym. Po raz drugi w ciągu ostatnich 3 lat

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 8 sierpnia finalnie doszło do strajku pracowników wspieranego przez Krajową Sekcję Przemysłu Mięsnego, Drobiarskiego i Tłuszczowego NSZZ „S” i Region Zachodniopomorski NSZZ „S”.

8 sierpnia 2023 r. odbył się 2-godzinny strajk ostrzegawczy. Jednocześnie bezpośrednio po nim nastąpiło porozumienie pomiędzy stronami. Zawarto kompromis, który mógł być zaakceptowany zarówno przez zakładową „S” jak i dyrekcję firmy.

- Można powiedzieć, że spotkaliśmy się w połowie drogi. Poza uzgodnioną wcześniej wysokością podwyżek, porozumieliśmy się co do terminów gdy ponownie usiądziemy do rozmów płacowych. Pracodawca chciał do nich przystąpić nie wcześniej niż w 2025 r., co było dla nas potencjalnie bardzo niebezpieczne. Kto z nas wie ile za dwa lata będzie kosztował zwykły koszyk zakupów spożywczych? Dlatego uzgodniliśmy, że do rozmów płacowych będziemy mogli usiąść ponownie w przyszłym roku. Jednocześnie chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy nas wspierali. Pracownikom, którzy, nawet jak mieli wolny dzień to stawili się na strajk ostrzegawczy, związkowcom z Krajowej Sekcji i z Regionu Zachodniopomorskiego. Dziękujemy za pomoc! – mówi Ryszard Zawierucha, przewodniczący „Solidarności” w HK Scan.