Spożywczy gigant otworzył piąty zakład w Polsce. Inwestycja za 600 mln zł

Mars Polska uruchomił w Błoniu piątą już fabrykę w naszym kraju. Zakład będzie produkował jedzenie dla psów i kotów. Inwestycja, warta ponad 600 mln zł stworzyła blisko 300 nowych miejsc pracy.

Mars Polska uruchomił piąty zakład produkcyjny w Polsce

Mars Polska świętuje 30. urodziny pierwszej fabryki firmy w Polsce – zakładu produkującego jedzenie dla zwierząt domowych w Sochaczewie, 25-lecie fabryki gum i miętusów w Poznaniu oraz otwarcie w Błoniu piątej już fabryki w naszym kraju, produkującej jedzenie dla psów i kotów. Z tej okazji przyjechał do Polski Michael J. Mars, należący do czwartego już pokolenia Rodziny Mars.

Michael J. Mars należy do Rady Nadzorczej Mars, Inc. oraz jest prawnukiem Franka C. Marsa, który w 1911 roku założył firmę Mars. Obecnie Mars, Inc. operuje na 80 rynkach, zatrudniając 140 000 Współpracowników i nadal pozostaje prywatną rodzinną firmą.

Mars obecny w Polsce od 1992 roku

Od 1992 roku Mars regularnie inwestuje w Polsce. Obecnie Mars, jako jeden z największych amerykańskich inwestorów w Polsce, znajduje się na listach TOP 10 American Chamber of Commerce według wartości aktywów oraz inwestycji.

W tym roku firma ma wiele powodów do świętowania zarówno związanych z przeszłością swojej działalności w Polsce, jak i przyszłością. Z tej okazji do Polski przyjechał członek Rodziny Mars. Michael Mars odwiedził wszystkie fabryki segmentów Marsa w Polsce.

Michael, oraz towarzyszący mu Richard Ware, Global Technology Ambasador, który od ponad 30 lat pracuje w Marsie, wzięli udział w jubileuszu pierwszej fabryki jedzenia dla zwierząt w Sochaczewie, sukcesywnie rozwijanej i powiększanej od trzech dekad. Zakład produkcyjny zajmuje dzisiaj czołowe miejsce wśród europejskich fabryk Marsa pod względem wielkości produkcji jedzenie dla zwierząt. Znacząca część produktów wytwarzanych w Sochaczewie trafia na eksport, a zdecydowana większość surowców jest dostarczana przez lokalnych producentów. Dzięki produktom Whiskas i Pedigree z Sochaczewa miliony pupili z 38 krajów dostają kompletne i zbilansowane jedzenie.

Zakład Marsa w Poznaniu świętuje 25-lecie

Michael spotkał się także ze Współpracownikami w fabryce gum i miętusów Mars Wrigley w Poznaniu, która od ponad 25 lat prężnie się rozwija. Codziennie produkowanych jest tam 65 milionów drażetek gumy marek Orbit, Freedent, Doublemint, Spearmint, Extra oraz Winterfresh, które są eksportowane do 37 krajów na całym świecie. Niemal co druga drażetka gum z portfolio Mars Wrigley sprzedawana w Europie pochodzi właśnie z Poznania. Żują je również mieszkańcy Polinezji Francuskiej, Dubaju, Sierra Leone czy Ekwadoru. Łącznie poznańskie zakłady wytwarzają 787 rodzajów gum i miętówek w 54 różnych smakach oraz wariantach.

Prawnuk założyciela firmy Mars dokonał także uroczystego otwarcia nowej fabryki jedzenie dla zwierząt w podwarszawskim Błoniu. Piąta fabryka firmy w Polsce stanowi odpowiedź na nieustannie rosnące znaczenie kategorii jedzenia dla zwierząt w Polsce i na świecie oraz coraz większe potrzeby opiekunów psów i kotów. Planowana od dłuższego czasu inwestycja, warta ponad 600 mln zł, stworzyła blisko 300 nowych miejsc pracy, a firma ma ambitne plany na rozwój fabryki w kolejnych latach. Produkty, które powstają w Błoniu to saszetki najbardziej popularnych marek Mars Petcare i trafią na półki m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.

- Mars to jedna z największych i najszybciej rozwijających się firm FMCG na świecie. Jednocześnie, jako prywatna firma rodzinna, pielęgnujemy tradycję Rodziny Mars od 111 lat. Zgodnie z naszą misją, że świat, a w nim także i Polska, jakiej pragniemy jutro, zaczyna się od tego, jak prowadzimy nasz biznes dzisiaj, niezmiennie kroczymy do przodu, pozostając wiernymi naszym wartościom. Wizyta Michaela w Polsce, w tak kluczowym dla naszych segmentów momencie rozwoju, znaczy bardzo wiele dla naszych Współpracowników. Wśród ponad 3 tysięcy z nas nadal pracuje 54 Współpracowników, którzy tworzyli pierwszą fabrykę suchej karmy w Sochaczewie oraz 84 należących do pierwszych zespołów fabryki gum do żucia w Poznaniu i 122 fabryki czekolady w Janaszówku – mówi Sławomir Niżałowski, Prezes Zarządu Mars Polska.

Prawnuk Franka C. Marsa odwiedził także fabrykę Royal Canin w Niepołomicach oraz biura rynkowe oraz hub usług Mars Global Services w Warszawie i Poznaniu.