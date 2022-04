Sprzedaż Graala była kwestią czasu? "Inwestor branżowy wydaje się naturalny"

Sprzedaż Graala była kwestią czasu. Rynek oczekiwał wyjścia Abrisu, natomiast pozostawało znalezienie właściwego inwestora - mówi nam Ludomir Biedecki, radca prawny w Kancelarii Noerr.

Czy Grupa Muller będzie dobrym właścicielem dla Graala? fot. mat. pras.

Muller nowym właścicielem Graala?

Niemiecka grupa Müller prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia polskiej firmy Graal, polskiego przetwórcy ryb, którego właścicielem jest fundusz Abris.

Gdyby do transakcji doszło, Müller do swoich rybnych marek — takich jak Lisner, Nordfish i Polarica — dołączyłby portfolio Graala, na które składają się konserwy i inne produkty z łososi, makreli, śledzi, tuńczyków, szprotów, sardynek oraz roślinnych.

Głównym akcjonariuszem Graala od 2016 r. jest fundusz private equity Abris, który zdjął spółkę z warszawskiej giełdy przy wycenie na poziomie 255 mln zł. Znaczący pakiet akcji w spółce ma też Bogusław Kowalski, jej prezes.

Sprzedaż Graala była kwestią czasu?

Ludomir Biedecki, radca prawny w Kancelarii Noerr mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl wskazuje, że sprzedaż Graala była kwestią czasu.

- Rynek oczekiwał wyjścia Abrisu, natomiast pozostawało znalezienie właściwego inwestora. Należy się spodziewać, że transakcji z udziałem Mullera jako nabywcy będzie musiał się przyjrzeć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w kontekście uzyskania istotnego udziału w rynku. Jeśli okazałoby się, że mógłby w ten sposób uzyskać pozycję dominującą (tj. jego udział rynkowy przekraczałby 40%), to wówczas zgoda na nabycie nie zostałaby udzielona. Zapewne są lub zostały przeprowadzone stosowne analizy prawne w tym zakresie - dodaje.

Jak przejęcie przez Mullera wpłynie na Graala?

Prawnik jest zdania, że inwestor branżowy wydaje się sensowny i naturalny, biorąc pod uwagę charakter działalności prowadzonej przez Graala, choć na rynku spożywczym fundusze private equity również są aktywne.

- W tym przypadku jednak, segment rynkowy jest dość wąski i grono potencjalnych nabywców jest nieco ograniczone. Gdyby rzeczywiście miało dojść do tej transakcji, to powstałby bardzo duży gracz. Dla Graala mogłoby to oznaczać potencjalne poszerzenie rynków sprzedaży. Z drugiej strony integracja tak dużej spółki, zwłaszcza w grupie, w której obecne są już podobne produkty może nie być prosta - podsumowuje.