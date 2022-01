Starożytni stosowali dietę roślinną i fatalnie na tym wychodzili

Dieta roślinna starożytnych nie zawsze wynikała z wyboru, religii czy etyki. Zdaniem naukowców z zespołu Prof. Wolfa Teegena z Uniwersytetu Monachijskiego, mięso i ryby w starożytnym Pergamonie były tak drogie, że stać na nie było tylko najbogatszych. Braki w diecie rzutowały na długość życia i choroby.

Dieta roślinna starożytnych nie zawsze wynikała z wyboru, religii czy etyki. fot. mat. pras.

Mięso w starożytnym świecie

Najdroższe było mięso królicze, wieprzowina była droższa od wołowiny. Wyniki badań prowadzone na ponad 300 szkieletach pokazują, że nawet gorsze pod względem jakości gatunki mięsa rzadko gościły na stołach Pergamończyków w czasach rzymskich.

Analiza pozwoliła również ocenić kondycję fizyczną i długość życia mieszkańców Pergamonu. Najczęściej śmierć następowała między 20 a 40 rokiem życia. U starożytnych stwierdzono ropnie, egzemy, choroby zębów i zatok. O ile te ostatnie spowodowane były częstym kontaktem z dymem z palenisk, to do występowania innych chorób mogła przyczyniać się dieta uboga w mięso.

Na choroby szczególnie narażone były kobiety w ciąży i w połogu. Zbilansowana pod względem składników odżywczych dieta ma decydujący wpływ na zdrowie i kondycję człowieka, nie powinno w niej zabraknąć mięsa i innych produktów odzwierzęcych (jaja, mleko).

Mięso w diecie

Według prof. Martyny Batorskiej z SGGW w Warszawie białko mięsa zawiera wszystkie aminokwasy niezbędne do syntezy białek ustrojowych, umożliwia wzrost i rozwój organizmu, odbudowę komórek, jest ważne w procesach obronnych, przy gojeniu ran, wspomaga procesy myślowe w mózgu.

Deficyt bogatego w żelazo mięsa musiał szczególnie wpływać na organizm dziewcząt w okresie dojrzewania a także na kobiety po porodzie, kiedy zapotrzebowanie na ten pierwiastek w organizmie było i jest największe.

Brak mięsa mógł też wpływać na dzietność. Problemy z macierzyństwem wynikające ze stosowania zbyt restrykcyjnej diety, nie zawierającej mięsa, obserwowane są i u współczesnych Europejczyków. Choć akurat w naszym przypadku powody zmian w diecie nie mają, w porównaniu do Pergamończyków, charakteru ekonomicznego.

