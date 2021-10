Startuje kampania „Teraz pstrąg”

Startuje kampania „Teraz pstrąg”, której celem jest m.in. zwrócenie uwagi na korzyści płynące z włączenia ryby do codziennej diety. Jej ambasadorem jest znany kucharz Pascal Brodnicki.

Startuje kampania „Teraz pstrąg”. fot. mat. pras.

Pascal Brodnicki promuje polskie pstrągi

Pstrągi to najpopularniejsze ryby w Polsce. W sklepach znajdziemy zarówno całe ryby, jak i filety czy dzwonki. Dużą zaletą pstrąga jest to, że można go przygotować na wiele sposobów.

„Można go gotować w bulionie, piec na grillu, sparzyć, blanszować, czy też podsmażyć delikatnie na patelni wcześniej obtaczając w mącę - ryba wtedy będzie miała taką chrupiącą brązową skórkę. Ważne aby pamiętać przy smażeniu ryby o odpowiedniej temperaturze tłuszczu, inaczej mięso będzie suche i niesmaczne, powinno to być od 120 do 150 stopni. (…) pstrąg daje nam nieograniczone możliwości, można zrobić z niego dosłownie wszystko” - mówi znany kucharz, prezenter telewizyjny i autor książek kucharskich, Pascal Brodnicki.

Kampania „Teraz pstrąg”

Korzyści z włączenia ryby do codziennej diety przedstawia kampania „Teraz pstrąg” zainicjowana przez Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych, której Pascal Brodnicki jest ambasadorem.

Pstrąg, którego kupimy przez cały rok w lokalnych sklepach czy marketach, pochodzi ze znajdujących się na terenie całej Polski, w większości niewielkich, rodzinnych gospodarstw zaliczanych do akwakultury. Jako że pstrągi to ryby rzeczne, które lubią dobrze natlenione i szybko płynące wody, do ich hodowli stosuje się stawy przepływowe imitujące warunki naturalne panujące w rzece. Ważne jest też, aby wody były bardzo czyste, dlatego jakość wody w gospodarstwach podlega stałej kontroli. W akwakulturze stosuje się nowoczesne, kilkustopniowe systemy oczyszczania wody, co ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Woda z rzek często jest uzdatniana, zanim trafi do akwakultury, zatem produkcja pstrąga nie obciąża dodatkowo środowiska naturalnego, a poprawia dobrostan ryb.

Akwakultura to poszanowanie środowiska i przede wszystkim zdrowy rozwój nas i naszych dzieci, co także podkreśla kampania „Teraz pstrąg”.

Do udziału w kampanii zostali zaproszeni także influencerzy, w tym m.in. popularna kucharka i autorka książek kulinarnych, Anna Starmach, dietetyk, Paulina Ihnat oraz znani kucharze, Damian Kordas i Grzegorz Zawierucha. Kampania w outdoorze startuje 15 października, wtedy również wystartuje na Facebooku, Instagramie, VOD i YouTube, a spoty telewizyjne emitowane będą od 18 października. To pierwsza odsłona kampanii w ramach trzyletniego programu, który potrwa do 2023 roku.

Więcej informacji na stronie: terazpstrag.pl Akcja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.