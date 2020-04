Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy: Czekamy na tarczę antykryzysową 2.0

Janusz Rodziewicz, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP wskazuje, że ruch świąteczny w handlu na dobre rozpoczął się we wtorek, 7 kwietnia.

- W sklepach widać nagłe poruszenie, ale nie wiemy jak długo to potrwa. Mamy nadzieję, że Polacy, mimo że nie spotkają się na Wielkanoc w dużym, rodzinnym gronie, zrobią większe zakupy na zapas. Możliwe, że przez to sprzedaż po świętach będzie mniejsza. Obecna sytuacja jest dobrą okazją do promowania polskiej żywności, co podkreśla Ministerstwo Rolnictwa, co w pełni popieramy. W obliczu trudnej sytuacji eksportowej, warto abyśmy jedli polską żywność, w tym mięso - dodaje.

Prezes SRW RP wskazuje, że ogromną pomocą dla branży było rozporządzenie dopuszczające wyjątek od zasady zachowania 1,5 metra odległości między stanowiskami pracy.

- Dziękujemy za szybką reakcję ministrowi rolnictwa i Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, bo to nie zamknęło drogi zakładom do produkcji. Wiemy, jakie są obecnie trudności na rynku drobiu i wołowiny, gdzie sytuacja jest fatalna. Jeśli chodzi o wieprzowinę rynek wewnętrzny ostatnio trochę się ożywił. Cały czas korzystamy przede wszystkim z polskich surowców, a każdy eksport, nawet nieduży, w czasach gdy waluta jest droga, opłaca się. Oczywiście, sprzedaż zagraniczna mogłaby być większa i to nie tylko wieprzowiny, ale wszystkich gatunków mięs - mówi.

Rodziewicz przyznaje, że potwierdzenie 6 kwietnia pierwszego ogniska ASF w Wielkopolsce to również zła wiadomość dla branży.

- Jak wiemy, Wielkopolska to nasze zagłębie wieprzowe. Nie wróży to rozwojowi eksportu. Myśleliśmy o ruszeniu w stronę Dalekiego Wschodu żeby ponowić prośby o wprowadzenie regionalizacji. W obecnej sytuacji będzie to na pewno trudniejsze. Apelujemy także o umożliwienie polowań indywidualnych, które z pewnością mogą wpłynąć na skuteczniejszą walkę z ASF - dodaje.

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP czeka także na tarczę antykryzysową 2.0

- W dotychczas ogłoszonych planach pomocy mieściły się jedynie małe zakłady. One także należą do Stowarzyszenia, jednak w większości zrzeszamy zakłady średnie do 50 osób. Czekamy więc na tarczę 2.0, która może pomóc, aczkolwiek słyszymy, że nie będzie dotyczyć całej załogi, a jedynie części. Na razie nie ma mowy o dużych zakładach powyżej 50 osób. Nadzieję budzą słowa szefowej Komisji Europejskiej, która zapowiedziała 100 mld euro na utrzymanie etatów. Liczymy, że pomoże to większym przedsiębiorcom - podsumowuje.

Janusz Rodziewicz przekazał czytelnikom Portalu Spożywczego najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy.