Suempol: Jesteśmy dziś jednym ze światowych liderów branży rybnej

Po wejściu Polski do UE wielu wieszczyło firmie wykupienie przez zachodnią markę. Kilka lat później poszliśmy pod prąd i staliśmy się posiadaczami 100 proc. akcji niemieckiej marki Norfisk oraz francuskiej Marcel Baey - mówi nam Paweł Piech, specjalista ds. marketingu i PR w firmie Suempol

Autor: Albert Katana (op. AT)

Data: 07-04-2022, 11:12

Paweł Piech, specjalista ds. marketingu i PR w firmie Suempol opowiada o historii i planach spółki. fot. mat. pras.

Suempol o rynku łososia w Polsce

Albert Katana, Portalspozywczy.pl: Suempol działa na rynku od 33 lat. Jak zmieniał się rynek łososia przez te lata?

Paweł Piech, specjalista ds. marketingu i PR w firmie Suempol: Rynek ulega ciągłym transformacjom, a kluczem do tak długiego powodzenia firmy jest zdolność szybkiego reagowania na wspomniane zmiany. Choć niektóre produkty mimo upływu lat cieszą się niezmienną popularnością, stale szukamy także nowych rozwiązań, aby zaproponować interesujące produkty również dla nowego grona konsumentów zainteresowanych rybami.

Jakie obecnie trendy dominują w tym segmencie rynku, jak odpowiada na nie firma?

W naszym odczuciu polscy klienci coraz częściej sięgają właśnie po ten rodzaj mięsa. Coraz bardziej świadomie zwracają uwagę na jego wartości prozdrowotne, ale przy zakupie patrzą także m.in. na bezpieczeństwo środowiska, skąd pochodzi ryba. Na to też jesteśmy gotowi - posiadamy szereg certyfikatów, w tym m.in. GGN potwierdzający pochodzenie naszego łososia ze zrównoważonej akwakultury.

Rośnie popyt na łososia bio

Wzrasta także znaczenie produktów ekologicznych, co znajduje odzwierciedlenie w poszerzeniu przez nas w zeszłym roku oferty BIO. Produkty z łososia coraz chętniej są także stosowane w przypadku dań, które tradycyjnie są kojarzone z innymi rodzajami mięsa. Przez to, odpowiadając na potrzeby konsumentów, wprowadziliśmy produkty takie jak chociażby parówki, tatar czy burgery z łososia.

Z jakimi wyzwaniami musi sobie radzić polska firma rodzinna na rynkach zagranicznych? Czy te rynki różnią się od rynku polskiego?

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wielu wieszczyło firmie wykupienie jej przez zachodnią markę. Kilka lat później, nie pierwszy zresztą raz w historii firmy, poszliśmy pod prąd i staliśmy się posiadaczami 100% akcji niemieckiej marki Norfisk oraz francuskiej Marcel Baey. Stworzyło to szereg wyzwań, m.in. właśnie z powodu znacznej różnicy tamtejszych rynków w stosunku do polskiego. Dość powiedzieć, że kultury spożywania ryb na zachodzie Europy jest znacznie bardziej rozwinięta.

W co inwestuje dziś Suempol?

Rozbudowaliśmy nasz park technologiczny, zdobyliśmy wiele nowych certyfikacji, w ostatnich latach zmodernizowaliśmy także znacząco flotę. Teraz możemy już powiedzieć z pełnym przekonaniem, że podjęte działania pozwoliły na spełnienie wymagań zachodnich rynków, co pomogło w ugruntowaniu pozycji firmy Suempol jako jednego ze światowych liderów w branży.

Czy wojna w Ukrainie ma wpływ na działalność Suempolu? Czy wpływa na eksport bądź łańcuchy dostaw, kluczowe przecież dla firmy oferującej świeży produkt?

Wojna w Ukrainie, podobnie jak wcześniej pandemia koronawirusa, nie wpłynęły na problemy z ciągłością produkcji. Niezmiennie, codziennie jesteśmy w stanie zaoferować świeży produkt o uznanej przez konsumentów jakości.

Suempol rozwija sieć sklepów firmowych

Suempol przez lata inwestował w nowe zakłady, linie produkcyjne czy flotę transportową. Tymczasem skokowo rosnące koszty produkcji skłaniają wiele firm z branży spożywczej do planowania inwestycji w fuzje i przejęcia. Jakie plany na przyszłość ma Suempol?

Firma Suempol stale planuje rozwój. Jednym z projektów rozpoczętych w minionych latach jest koncept sklepów firmowych. W 2020 otworzyliśmy pierwszy przy siedzibie firmy w Bielsku Podlaskim. Na jesieni 2021 roku kolejny taki punkt został uruchomiony w Białymstoku. Co ciekawe, w stolicy Podlasia można nie tylko zakupić nasze produkty ale także usiąść i rozkoszować się daniami z łososiami w pełni unikalnym Bistro Pan Łosoś. Miesiąc temu natomiast sklep firmowy Suempol pojawił się także w ścisłym centrum Krakowa i nie jest to nasze ostatnie słowo w kwestii lokali tego typu.

Dziękuję za rozmowę.