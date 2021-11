Superdrob: Brexit może długofalowo zachwiać polskim drobiarstwem

- Brexit to problem skomplikowany. Jeżeli Wielka Brytania podejdzie do zasad handlu podobnie jak wcześniej do rozmów z UE to możemy mieć problemy logistyczne i bariery wejścia poprzez ograniczenia ilościowe - mówił na FRSiH 2021 Tomasz Brus, członek zarządu SuperDrob SA. fot. PTWP

Tomasz Brus, członek zarządu SuperDrob SA. fot. PTWP

Tomasz Brus, członek zarządu SuperDrob SA był gościem Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2021.

Zobacz debatę "Mięso w sieci wyzwań" z jego udziałem:

Jak na Superdrob wpłynęła grypa ptaków?

Tomasz Brus, członek zarządu SuperDrob SA wskazał, że cykle cen żywca w ostatnim czasie zupełnie się poodwracały.

- W kwietniu, kiedy nastąpiło największe uderzenie grypy ptaków, mieliśmy bardzo duże problemy w stadach rodzicielskich, co przyniosło zachwianie dostępności surowca w maju i czerwcu. Przewidywałem, że polskie drobiarstwo odbuduje się, ale nastąpiło to dużo szybciej. Podchodząc od strony matematycznej musiałoby minąć 9-10 miesięcy. Tymczasem dzisiaj mamy już trzeci miesiąc z rzędu, gdzie wracamy do rekordowych ilości wstawień piskląt. 113-119-116 mln to poziomy z 2019, który był rokiem normalnym - dodał.

Superdrob o konsekwencjach brexitu

Brus podkreślił, że ptasia grypa to coś, z czym branża będzie musiała żyć.

- Zamknięcia rynków to problem, ale to nie jest nic niespodziewanego. Natomiast brexit to problem skomplikowany. Jeżeli Wielka Brytania podejdzie do zasad handlu podobnie jak wcześniej do rozmów z UE to możemy mieć problemy logistyczne i bariery wejścia poprzez ograniczenia ilościowe. Byłem niedawno w UK i w dyskontach i dużych sieciach większość świeżego drobiu jest już oznakowana flagami brytyjskimi. Możemy mówić. że naszą przewagą jest dostarczanie dobrego drobiu chłodzonego, ale konkurujemy tu z mięsem lokalnym, które jest chronione. Może to wywołać zachwianie w naszym biznesie w długim terminie - dodaje.

Członek zarządu Superdrobu przyznał, że na razie handel z Wielką Brytanią odbywa się bez większych zakłóceń.

- W samym 2021 r. nic się nie wydarzyło. Sprzedajemy coraz więcej do UK, a wszystkie fale w związku z przesuwaniem wejścia nowych przepisów w życie powodują, że klienci brytyjscy towarują się ponad miarę. 2022 pokaże nam z czym będziemy się mierzyć. W długim okresie jestem optymistą, bo z wieloma rzeczami sobie poradziliśmy -dodał.