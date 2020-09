SuperDrob chce inwestować w fotowoltaikę

Od kiedy Polska przyjęła Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ w 2018 roku, firma SuperDrob, jako jedna z pierwszych z rodzimej branży mięsnej, podjęła się zadania sprostania jej wymaganiom. Skupiła się na trzech filarach – celach.

Pierwszym jest przyczynienie się do wyeliminowania głodu oraz wszelkich form niedożywienia, w szczególności wśród ubogich oraz najsłabszych. Firma realizuje to poprzez długofalową działalność z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi. Poza tym SuperDrob przekazał 70 ton żywności na cele charytatywne w latach 2018-2019. Natomiast działająca w ramach grupy fundacja Uskrzydlamy ma pod swoją opieką ubogie rodziny.

Ale nie tylko walka z ubóstwem jest priorytetem dla tej firmy drobiarskiej. SuperDrob przykłada dużą wagę do wspierania edukacji – na różnych poziomach. Organizuje program stypendialny dla najzdolniejszych dzieci pracowników oraz półkolonie edukacyjne. Ze swoją misją wychodzi także na zewnątrz realizując cykl warsztatów żywieniowych dla młodych sportowców. Ale edukacja to także poznawanie innych kultur i szacunku do drugiego człowieka. W tym celu powstał SuperFestiwal - coroczne święto różnorodności.

SuperDrob nie unika bezpośrednich wyzwań związanych z transformacją sektora mięsnego. Dlatego też jego trzecim filarem – celem w zakresie zrównoważonego rozwoju – to redukcja śladu wodnego i węglowego na różnych poziomach.

Zmiany widać wyraźnie pod kątem zarządzania i zużycia wody. Obecnie 35% wody jest ponownie używane. W zeszłym roku dotyczyło to ponad pół miliona m3 wody. Równie ważna była redukcja zużycia wody przy produkcji mięsa. Udało się tego dokonać na poziomie 30-50% per kilogram. Zmienia się także koncepcja samej hodowli zwierząt. Wprowadzenie linii Kurczaka Sielskiego jest przyszłością tej branży.

SuperDrob dba także o zrównoważoną gospodarkę ściekami. To oznacza, iż 98% osadu ściekowego jest przekazywane do biogazowni do ponownego użycia. Warto do tego dodać, iż każdego roku w zakładach produkcyjnych tej firmy zmniejsza się zużycie mediów o 4-6%.

- Obserwujemy trendy i to, co dzieje się na rynku. Kształtują go nie tylko wymogi konsumentów, lecz także wymagania sektora finansowego i biznesu. Tutaj również dostrzegane są potrzeby zmiany dotychczasowego myślenia i działanie w kierunku bardziej zrównoważonej produkcji. Climate change staje się wyzwaniem dla każdej dużej firmy – mówi Marcin Świąć, prezes zarządu SuperDrob

Firma nie chce jednak spełniać wyłącznie podstawowych założeń w zakresie odpowiedzialności oraz dbania o środowisko. Chce robić więcej. Dlatego też wielkim dla niej wyzwaniem będzie słońce. A dokładnie – rozpoczęcie pracy nad rozwiązaniami fotowoltaicznymi. Ma to nastąpić najpóźniej w 2021 roku.