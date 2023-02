W naszej opinii ceny energii stabilizują się. W przyszłości będą uzależnione od udziału OZE w całym miksie energetycznym. Liczymy, że w 2023 r. ceny utrzymają się na obecnym poziomie – czyli około 700zł/MWh – szacuje Tadeusz Baranowski, Tadeusz Baranowski, członek zarządu ds. operacyjnych SuperDrob SA.

SuperDrob chce ułatwień w rozwoju OZE

Koszt energii w ogólnych kosztach działalności firmy wynoszą około 5 proc. Ceny energii elektrycznej wzrosły średnio aż o 320 proc., a ceny gazu - średnio o 240 proc. – wskazuje Tadeusz Baranowski, członek zarządu ds. operacyjnych SuperDrob.

Oczekujemy na korzystniejsze rozwiązania regulacyjne oraz zachęty dla inwestycji w OZE (dotacje, kredyty preferencyjne) czy też ułatwienia w podłączeniu do sieci. Szczególnie niesprzyjająca pozostaje tu niewydolność krajowej sieci energetycznej – precyzuje nasz rozmówca.

Ambitnie szacujemy, że za 20 lat w Polsce znaczącą rolę będzie odgrywać energia pozyskana z OZE – w stosunku 65 proc. tej z odnawialnych źródeł do 35 proc. pozostałej energetyki – spodziewa się członek zarządu ds. operacyjnych SuperDrobu.

Niniejsza rozmowa jest częścią serii wywiadów, które posłużą za fundament raportu „Reakcja polskiego biznesu na szok energetyczny 2022. Perspektywy dla inwestycji energetycznych”, przygotowywanego przez ING Bank Śląski i Europejski Kongres Gospodarczy (EEC). Tematyka rozmowy znajdzie odbicie i rozwinięcie w debatach XV EEC w Katowicach (24-26.04.2023 r.).

Jaki udział stanowią koszty nośników energii - myślę tu o energii elektrycznej, gazie, węglu czy paliwie do pojazdów - w kosztach ogółem państwa działalności i o ile – orientacyjnie - wzrosły ceny energii w ostatnich 12 miesiącach?

- Koszt energii w ogólnych kosztach działalności wynoszą około 5 proc.

Ceny energii elektrycznej wzrosły średnio o 320 proc., a ceny gazu - średnio o 240 proc.

Czy wyższe koszty energii w 2022 roku przełożyły się proporcjonalnie na wyższe ceny Państwa produktów i usług i czy wyższe wydatki na energię wymusiły cięcia innych kosztów działalności?

- Tak, można przyjąć, że ceny produktów i usług wzrosły proporcjonalnie do przyrostu cen mediów, wzrosty te są jednak zróżnicowane - w zależności od rodzaju produktu. Wzrost cen wymusił również cięcia kosztów inwestycyjnych.

Oczekujemy na korzystniejsze rozwiązania regulacyjne oraz zachęty dla inwestycji w OZE

Jak - pana zdaniem - ceny energii zmienią się w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

- W naszej opinii ceny energii stabilizują się. W przyszłości będą uzależnione od udziału OZE w całym miksie energetycznym.

Liczymy, że w 2023 r. ceny utrzymają się na obecnym poziomie – czyli około 700zł/MWh.

W jaki sposób SuperDrob zareagował w ostatnim roku na coraz wyższe koszty działalności spowodowane rosnącymi cenami energii i paliw? No i jaki efekt dają teraz ewentualne różnego rodzaju „oszczędnościowe” inwestycje energetyczne poczynione w przeszłości?

- Podpisaliśmy nową umowę na energię elektryczną z innym „profilem zakupowym”, a także rozpoczęliśmy - wcześniej już planowane - inwestycje w OZE: montaż fotowoltaiki czy też układy kogeneracyjne.

Przy obecnej sytuacji geopolitycznej, która rzutuje na ceny energii podmioty, które zrealizowały inwestycje w OZE w przeszłości, są oczywiście pewnego rodzaju „wygranymi” ze względu na częściową, a nawet całkowitą niezależność od rynku energii…

Co - pana zdaniem - wstrzymuje większe inwestycje w energię odnawialną i efektywność/modernizację energetyczną w Polsce?

- Oczekujemy na korzystniejsze rozwiązania regulacyjne oraz zachęty dla inwestycji w OZE (dotacje, kredyty preferencyjne) czy też ułatwienia w podłączeniu do sieci.

Szczególnie niesprzyjająca pozostaje tu niewydolność krajowej sieci energetycznej. Również bariery biurokratyczne - związane z instalacją i podłączeniem własnego OZE - nie dopomagają rozwojowi tej technologii OZE w kraju (ustawa 10H).

Czy widzi pan ryzyka segmentacji rynków energii w Polsce w związku z wprowadzeniem wsparcia publicznego i jakie to skutki może spowodować? Przykładowo: tarcza antyinflacyjna - czasowa obniżka stawek VAT i akcyzy - była adresowana do gospodarstw domowych; MŚP objęto niższymi taryfami za energię elektryczną i gaz w 2022 r. i taryfy zostaną zamrożone w 2023 r. (duże firmy nie były objęte taką ochroną – według Eurostatu w I półroczu 2022 r. średnie ceny energii elektrycznej (brutto) dla MSP wzrosły o około 25 proc. r/r, a dla dużych przedsiębiorstw - o około 45 proc.).

- Jeśli taka sytuacja będzie się powtarzać czy utrzymywać, to de facto będzie to segmentacja rynków energii…

Naszym zdaniem wykluczanie dużych przedsiębiorstw z mechanizmów chroniących rzutuje ostatecznie na podnoszenie cen dóbr dla konsumentów.

Czy obawiają się państwo w przyszłości problemów z dostępem do energii i paliw?

- Przy obecnej sytuacji, w której nadal trwa wojna w Ukrainie. uważamy, że istnieje takie ryzyko, ale podejmujemy działania, które pozwalają nam częściowo uniezależnić się od czynników zewnętrznych (wspomniana dywersyfikacja źródeł energii).

Polityka Unii Europejskiej ma znaczący wpływ na walkę z kryzysem energetycznym

Jak pana zdaniem polityka Unii Europejskiej wpływa na walkę z kryzysem energetycznym?

- Polityka Unii Europejskiej ma znaczący wpływ na walkę z kryzysem energetycznym. Według nas Wspólnota - poza próbą dywersyfikacji dostaw gazu z Rosji - powinna prowadzić czynną promocję i edukację rozwoju energetyki jądrowej.

Maksymalne upraszczanie i wymuszanie na państwach członkowskich procesów inwestycyjnych w dziedzinie OZE i rozbudowy sieci elektroenergetycznych - przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich instrumentów finansowych niewykluczających dużych przedsiębiorców - znacznie przyspieszyłoby proces transformacji. I zarazem pomogłoby walczyć z wysokimi cenami energii.

Czy wysokie ceny energii stanowią barierę rozwoju SuperDrobu i polskiej gospodarki?

- Obecne wysokie ceny energii elektrycznej mają oczywiście znaczący wpływ na rozwój naszej firmy (chociażby zmniejszenie funduszy inwestycyjnych - np. na OZE).

Znów podkreślę: wzrost cen będzie przekładał się na ceny wytwarzanych produktów. Ze strony organizacji bardziej jeszcze dokucza nam destabilizacja i trudność w przewidywaniu tego, co dziać się będzie w Europie.

Za 20 lat w Polsce znaczącą rolę (65 proc.) będzie odgrywać energia z OZE

Jak – w kontekście zabezpieczenia dostaw i cen energii – zdaniem państwa będzie wyglądał miks energetyczny Polski za 20 lat?

- Ambitnie szacujemy, że za 20 lat w Polsce znaczącą rolę będzie odgrywać energia pozyskana z OZE – w stosunku 65 proc. tej z odnawialnych źródeł do 35 proc. pozostałej energetyki, co na pewno przyczyniłoby się do niezależności oraz poprawy warunków środowiskowych w kraju.

Czy firma stosuje wobec swoich dostawców czy partnerów, a także doświadcza rosnących wymogów środowiskowych i klimatycznych oraz czynników ESG ze strony swoich klientów? Na czym polegają wymogi ESG w łańcuchu dostaw?

- Tak, nasza firma otrzymuje zapytania związane z ESG od swoich klientów i „kaskaduje” je na swoich dostawców.

Motorem zmian jest nie tylko polityka Unii Europejskiej, ale rosnąca świadomość konsumentów, a w efekcie – także klientów np. sieci handlowych.

Od firm oczekuje się strategii dekarbonizacji, redukcji emisji czy poprawy efektywności energetycznej, ale również długofalowych działań w sprawach społecznych - unormowania kwestii etycznych, związanych z prawami człowieka i jakością życia pracowników w całym łańcuchu dostaw.

Wymaga się też otwartości na audyty społeczne oraz obliguje się firmy, by brały odpowiedzialność za to, z kim i na jakich zasadach współpracują.

