SuperDrob: Konsumenci są mniej zainteresowani zamiennikami mięsa niż sieci

Konsumenci są mniej zainteresowani zamiennikami mięsa niż sieci handlowe. Mamy duży nacisk ze strony sieci handlowych na produkty wegańskie, ale one wolno rotują na półce - mówił Piotr Her, prezes SuperDrobu na EEC 2022.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 27-04-2022, 13:57

SuperDrob: Konsumenci są mniej zainteresowani zamiennikami mięsa niż sieci. fot. PTWP

SuperDrob na EEC 2022

Pierwsza cześć debaty była poświęcona przygotowaniom przedsiębiorstw do wprowadzenia Zielonego Ładu. Zapytany czy to wzbudza jego niepokój, powiedział, że niepokój to bardzo właściwe słowo. - Przede wszystkim nie mamy pewności jak Zielony Ład ma wyglądać. Aby być przygotowani, to musimy wiedzieć do czego. Branża spożywcza, produkcja drobiarska to bardzo kapitałochłonny rynek, jest to jednocześnie bardzo nisko marżowy biznes. Aby go przygotować do zmian i to zmian na miarę trzęsienia ziemi, to musimy wiedzieć do czego. Musimy znać standardy, wytyczne. Bez konkretnych regulacji nie da się niczego zaplanować – podkreślił prezes SuperDrob.

Zielone inwestycje Superdrobu

- To co robimy, to przygotowujemy się do bycia gotowym. To co już zrobiliśmy, to zaczęliśmy liczyć ślad węglowy. To nie jest proste, gdyż cały nas łańcuch dostaw musi to policzyć, a to kosztuje. Mamy już świadomość tego jaki ślad węglowy zostawiają nasze produkty i na co to wpływa – mówił.

- Wiemy, jak istotna jest energetyka – kontynuował Piotr Her - dlatego postawiliśmy na projekty, które pozwalają obniżyć zużycie energii. Mamy także projekty dotyczące energii zielonej – zamierzamy wybudować biogazownie i inwestycje w fotowoltaikę, co łącznie będzie mogło pokryć 60-80 proc. naszego zużycia energii. Sami generujemy intrakt, więc możemy mówić o gospodarce obiegu zamkniętego.

Zastrzegł jednak, że aby to realizować, trzeba znać jakie będą warunki – czy będą dotacje, czy firma musi to sama finansować. - Jest bardzo wiele elementów, które na to wpływają. Wszystkie nowe inwestycje, które realizujemy są już dostosowane do tego zielonego ładu – dodał.

Superdrob o trendzie wegańskim

- Jednak nie tylko działamy wewnętrznie. Patrzymy i słuchamy naszych klientów. Chcemy wiedzieć, czego klienci oczekują – mamy np. kurczaka sielskiego, który jest produkowany bez GMO i bez antybiotyków, czyli jest dostosowany do tych nowych wymagań. Wprowadzamy też biodegradowalne opakowania – mówił prezes SuperDrob.

Zaznaczył jednak, że dla firmy, klientem nie jest konsument, ale sieci handlowe, które są filtrem pomiędzy firmą a konsumentami.

- Kolejnym obszarem jest trend wegański. Idziemy w tym kierunku razem z naszym inwestorem z Tajlandii, z którym pracujemy nad substytutem mięsa. Firma CP z Tajlandii od trzech lat prowadzi badania nad zamiennikami mięsa i chce być największym producentem w Azji i trzecim na świecie. Zainwestowaliśmy też w najstarszą polską spółkę wegańską Polsoja i tam staramy się rozwijać – powiedział.

- Obserwujemy, że konsumenci są mniej zainteresowani zamiennikami mięsa niż sieci handlowe. Mamy duży nacisk ze strony sieci handlowych na produkty wegańskie, ale one wolno rotują na półce. W przypadku świeżych produktów mięsnych widzimy dużą niechęć do innowacji. Produkty mięsne szybko rotują na półkach, ale ich wegańskie zamienniki znacznie wolniej – zauważył Piotr Her.

Superdrob o globalnej konkurencji

Podkreślił, że firma nie działa w zamkniętej bańce europejskiej, ale na rynku globalnym. - Polska jest jednym z największych producentów drobiu na świecie. Konkurujemy na rynku globalnym z firmami z całego świata. Jednak, aby było to możliwe muszą istnieć takie same regulacje dla firm unijnych i tych spoza Unii. Jeśli produkty importowane będą miały inne wymagania, to nie można mówić o uczciwej konkurencji. Działajmy w fair zasadach – apelował prezes Her.

Superdrob o przenoszeniu cen na konsumenta

W drugiej serii pytań zapytany czy można działać w sposób zrównoważony i dochodowy zarazem, powiedział że przede wszystkim trzeba zdefiniować ekonomię. - Czy mówimy o ekonomii rynkowej czy regulowanej. W mojej ocenie Europa nie jest ekonomią rynkową, ale silnie regulowaną – stwierdził.

- Wszystkie te wymagania, podatki, obciążenia, my musimy przenieść na odbiorców. Musimy szybko przenosić wzrost naszych kosztów na konsumentów. Mamy od zeszłego roku galopujące ceny, a równocześnie mamy długoterminowe umowy z sieciami handlowymi, gdzie są ustalone ceny. Z tego powodu ceny na półkach nie rosły w ubiegłym roku – mieliśmy dylemat czy produkować i dostarczać ze startą czy zapłacić ogromne kary. W dłuższej perspektywie to jednak nie możliwe. Przedsiębiorstwo aby wyjść chociażby na zero, musi wzrost kosztów przenieść w cenach na konsumentów – mówił panelista.

Podkreślał, że w dłuższej perspektywie – zarząd musi wiedzieć w jakim środowisku będzie działać – jakie będą regulacje, jakie obciążenia, czy dopłaty. - To wszystko nie zależy od firmy, ale od regulatora. Pamiętajmy, Europa jest tylko jednym z wielu rynków. Jeśli mamy funkcjonować to musimy mieć takie same warunki i wymagania jak firmy importowe – puentował Piotr Her.