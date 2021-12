SuperDrob: Mięso o lepszej jakości musi być droższe

Mięso produkowane według zasad Better Chicken Commitment będzie praktycznie dwukrotnie droższe. Pytanie, czy kogokolwiek będzie na nie stać - zastanawia się Tomasz Brus, członek zarządu SuperDrob SA.

Tomasz Brus, członek zarządu SuperDrob SA wskazuje, że wzrosty kosztów powodują to, że nie wszystkich będzie stać na mięso. fot. PTWP

SuperDrob: Mięso o lepszej jakości musi być droższe

Tomasz Brus podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2021 wskazał, że konsument deklaruje, że chciałby, by zwierzętom żyło się lepiej i aby producenci podnosili standardy, ale nie chce za to zapłacić.

- Musimy pokazać, że mięso produkowane w standardach, o których mówią detaliści czy organizacje prozwierzęce musi być droższe. Patrząc na wymagania Better Chicken Commitment, mięso produkowane według tych zasad będzie praktycznie dwukrotnie droższe. Pytanie, czy kogokolwiek na to stać i czy przebijemy się przez barierę wejścia do marketów i zrozumienia konsumenckiego, że mięso o lepszej jakości musi być droższe - mówi.

Nie wszystkich będzie stać na mięso

Brus obawia się, że przez obecne wzrosty kosztów, nie wszystkich będzie stać na mięso.

- Pytanie czy za rok-dwa nie będziemy jako branża w innym miejscu, niezależnie od tego, jaki stoi za nami kapitał. Dziś branża mięsna jest branżą kilku prędkości: rynek UE o najwyższych wymaganiach jest inny niż rynek Brazylii czy azjatycki, gdzie nie gramy na tych samych poziomach kosztowych - podsumował.

SuperDrob: Inwestycje w jakość są nieuniknione

Wiceprezes SuperDrobu nie ma wątpliwości, że branża mięsna nie ucieknie od szeroko rozumianej odpowiedzialności za przyszłość.

- Jeśli chcemy odpowiedzialnie podchodzić do produkcji to inwestycje w jakość i zmianę są nieuniknione. Natomiast coś za coś. Jeśli spojrzymy na przeszłość polskiego drobiarstwa to 20 lat temu byliśmy na innym poziomie. Przez ten czas branża zainwestowała mnóstwo środków na poziomie ferm, uboju i przetwórstwa, a mięso kosztuje ciągle tyle samo. To jest problem i ciągle dokładamy koszty, bo każde nowe wymagania i rozwiązania typu biogaz czy fotowoltaika to koszty, których nie przekładamy na cenę sprzedaży i na konsumenta - dodał.