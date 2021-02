SuperDrob: Milenialsi napędzają wzrost spożycia mrożonych dań gotowych

W ostatnich miesiącach pandemia zmieniła przyzwyczajenia kulinarne Polaków. W związku z koniecznością pozostania w domach, coraz mocniej rozwijamy własne umiejętności kulinarne, poszukując wygodnych rozwiązań, w tym także w obszarze dań gotowych.

Promując nową linię mrożonych dań gotowych z kurczaka pod marką Fast Good, SuperDrob postanowił zbadać stosunek Polaków do mrożonych dań mięsnych w ich kuchniach i zapytał o powody, dla których decydują się na ich zakup. Wśród najczęściej wskazywanych, dominuje przekonanie respondentów, że mrożenie stanowi naturalną metodę konserwowania żywności. Ten powód wskazała blisko połowa ankietowanych (46,3 proc.). Niemal równie istotna okazała się możliwość zachowania wartości odżywczych i walorów smakowych przez długi czas (41,7 proc.). Blisko jedna trzecia badanych (32,3 proc.) odpowiedziała, że dzięki mrożeniu unika wyrzucania przeterminowanej żywności. Jednocześnie, tylko co piąty badany stwierdził, że do tej pory nie kupował mrożonych produktów mięsnych.

– Dzięki procesowi mrożenia zachowujemy dobrej jakości produkt przez długi czas oraz możemy pozwolić sobie na większą elastyczność w planowaniu posiłków – tłumaczy dr inż. Beata Przygoda, Kierownik Pracowni Wartości Odżywczej Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH, współautorka polskich tabel oraz bazy danych składu i wartości odżywczej żywności.

– Wygodne dania mrożone odpowiadają oczekiwaniom konsumentów, którzy chętnie wybierają produkty bezpieczne dla zdrowia, cechujące się dobrą wartością odżywczą. Dodatkowo mają mniej tłuszczu, gdyż ich proces smażenia trwa jedynie 30-40 sekund, a w domu można odgrzać je w piekarniku bez dodatku oleju. Dostępność metody IQF – szybkiego, indywidualnego mrożenia sprawia, że produkty zachowują świeżość i jakość po rozmrożeniu – dodaje.

Co ciekawe, to młodsi konsumenci mają bardziej przychylny stosunek do gotowych dań mrożonych. W grupie wiekowej 60+ natrafiamy bowiem na stosunkowo największy sceptycyzm odnośnie tego typu dań. Nie korzysta z nich blisko jedna trzecia seniorów (31,8 proc.). Być może z tego powodu spożycie mrożonych produktów w Polsce wciąż pozostaje niższe, niż na zachodzie Europy, jednak sukcesywnie wzrasta m.in. za sprawą millenialsów. Jak zauważają autorzy ubiegłorocznego raportu ResearchAndMarkets.com na temat światowego rynku mrożonek – to pokolenie jest gotowe do eksperymentowania i inwestowania w nowe produkty, oczekując równolegle ich wygody i łatwości w użyciu. Analitycy portalu prognozują, że segment produktów gotowych na rynku mrożonek w najbliższych latach będzie rósł o 2,5 – 4 proc. rocznie.

Badanie preferencji żywieniowych Polaków zostało przeprowadzone na zlecenie SuperDrob S.A. przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat metodą CATI na reprezentatywnej, ogólnopolskiej grupie 1000 osób. Badanie zrealizowano w pierwszej połowie stycznia 2021 r.