SuperDrob: Na rynek brytyjski patrzymy z optymizmem, na Azję z niepokojem

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Jesienią 2020 r. mówił pan o wzroście wartości eksportu SuperDrobu w stosunku do roku 2019. Jak wyglądają statystyki eksportowe SuperDrobu za cały 2020 rok?

Tomasz Brus, dyrektor ds. handlu w firmie SuperDrob: Mimo dużych utrudnień związanych z COVID-19 oraz zamieszania związanego z brexitem, zdołaliśmy zwiększyć eksport o ponad 6 proc. w ujęciu rocznym, odnosząc się do 2019. Z naszego punktu widzenia jest to duży sukces.

Jak na sprzedaż spółki wpłynęło zamknięcie gastronomii w Polsce i Europie?

Jest oczywiste, że sytuacja związana z obostrzeniami pandemicznymi w różnych krajach Europy skomplikowała możliwości sprzedaży do sektora HoReCa oraz foodservice. Lockdowny czy godziny policyjne wprowadzane na głównych rynkach eksportowych, takich jak Wielka Brytania czy Francja, ograniczyły konsumpcję, a co za tym idzie spowodowały redukcję zamówień. Dużym wysiłkiem organizacyjnym udało nam się znaczącą część produkcji przekierować do detalu, zarówno w kraju, jak i w eksporcie, co w długim okresie okazało się dobrą decyzją.

Jak wiemy, wciąż dynamiczna jest sytuacja w związku z brexitem. Jak wpływa ona na kontakty handlowe i perspektywy handlu drobiem oraz przetworami w tym ważnym dla polskiego drobiarstwa kierunku?

Wielka Brytania jest dla nas głównym rynkiem eksportowym, dlatego też z dużym niepokojem obserwowaliśmy przedłużające się rozmowy dotyczące warunków brexitu. Największym zagrożeniem byłby dla nas oczywiście brak takiego porozumienia. Koniec 2020 i początek 2021 roku był trudny, głównie z powodu zamieszania na granicy oraz problemów z transportem. Od kilku tygodni nasza sprzedaż wróciła do normalnych poziomów i nie obserwujemy specjalnych utrudnień organizacyjnych. Patrzymy na rynek brytyjski z optymizmem.

W jakim stopniu utrudnienia logistyczne związane z pandemią wpłynęły na eksport SuperDrobu do krajów Azji?

Niestety, przyzwyczajamy się powoli do tego, że ptasia grypa komplikuje nam możliwości sprzedaży do Azji. Od początku 2020 r. straciliśmy możliwość sprzedaży na rynek chiński i to było dla nas najbardziej bolesne. Kontynuujemy sprzedaż elementów z kurczaka na rynek Hongkongu i jest to dla nas jedyny azjatycki rynek, który chcemy rozwijać. Mamy oczywiście nadzieję, że powrócimy kiedyś na pozostałe rynki, ale liczba nowych ognisk ptasiej grypy w Polsce nie nastraja optymistycznie.

Jakie plany rozwoju ma SuperDrob w kategoriach premium i convenience? Po odpowiedzi na to pytanie zapraszamy do rozszerzonej wersji wywiadu w naszej Strefie Premium.



TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl