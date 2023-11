Są firmy, które już stosują technikę raportowania dotyczącą zrównoważonego rozwoju, mimo, że obowiązek ich składania jeszcze nie wszedł. Za rok ten obowiązek obejmie firmę SuperDrob. Firma już rozpoczęła raportowanie w ramach strategii ESG. Dlaczego? O tym, czy są to korzyści, czy raczej inwestycja, która się nie zwróci mówił Piotr Her, CEO SuperDrob.

Piotr Her, CEO SuperDrob. | fot. PTWP

- Każda inwestycja może się nie zwrócić. My wierzymy, że ta inwestycja się zwróci. Nie traktujemy tego jako koszt. Dla nas istotą jest fakt, że jest to element motywujący do następnego działania. W tej chwili opublikowaliśmy trzy reporty, z czego dwa są w wymaganym standardzie. Powołaliśmy zespół ekspertów. Jest to pięcioosobowy interdyscyplinarny zespół, który pracujący nad zrównoważonym rozwojem w firmie, w tum także nad raportem – powiedział prelegent w trakcie debaty „ESG w branży spożywczej: dobrostan zwierząt, klimat, konsument” na FRSiH.

Co SuperDrobowi dają raporty?

- Dlaczego to zrobiliśmy? Myślę, że w duchu podzielenia się tym, dlaczego warto raportować, czynnikiem koniecznym do podkreślenia jest uwiarygodnienie partnera. Jesteśmy bardziej wiarygodnym partnerem dla naszych klientów, odbiorców. Potrafimy już liczyć nasz ślad węglowy i warto podkreślić, że drób w skali mięsnych produktów ma kilkanaście razy mniejszy ślad węglowy niż inne gatunki mięsa. Dlatego bez problemu będziemy mogli tworzyć raporty środowiskowe i to będzie naszym atutem w przyszłości – podkreślił.

SuperDrob chce stale zmniejszać ślad węglowy

Jak powiedział Piotr Her, biorąc pod uwagę skalę, w której drób jest niskoemisyjny, firma będzie mogła śmiało pokazać swój ślad węglowy. To jednak nie zmieni faktu, że firma nadal będzie pracować nad tym, aby dążyć do stałego zmniejszania śladu CO2.

- W tym zakresie chcemy być otwarci i transparentni i efektem tych działań jest właśnie raportowanie, które prędzej czy później nas czeka i musimy z tym żyć – podsumował.

