Pomimo rosnących cen, drób jest jednym z najbardziej ekonomicznych źródeł białka, dlatego uważam, że będzie znajdywał się w koszyku zakupowym, bez znaczącej zmiany trendu w preferencjach konsumenckich - mówi nam Piotr Her, prezes zarządu, SuperDrob SA.

Piotr Her, prezes zarządu, SuperDrob SA wskazuje, że Polacy nie ograniczą wydatków na mięso. fot. mat. pras.

SuperDrob: Polacy ograniczą wydatki, ale nie na mięso

Piotr Her, prezes zarządu, SuperDrob SA w rozmowie z Portalem Spożywczym wskazuje, że w wyniku wzrostu cen praktycznie we wszystkich kategoriach produktowych Polacy będą najprawdopodobniej ograniczać wydatki w najbliższych miesiącach.

- Gospodarstwa domowe zdroworozsądkowo wprowadzają dyscyplinę w wydatkach spożywczych. Wiele osób odmawia sobie produktów, które nie są produktami pierwszej potrzeby, albo nie spełniają potrzeb związanych ze zbilansowaną i zdrową dietą. Jednak mięso, a dokładniej ujmując drób pozostaje istotnym składnikiem diety, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci - mówi.

SuperDrob: Sieci handlowe widzą wzrost naszych kosztów

SuperDrob współpracuje z największymi sieciami w kraju.

- To zobowiązuje do odpowiedzi na potrzeby rynkowe po naszej stronie, ale też do partnerskiego podejścia w zakresie biznesowym. Nasi partnerzy widzą wzrost ponoszonych przez nas kosztów produkcji, logistyki i utrzymania o kilkadziesiąt, a nawet o kilkaset procent. Dlatego, niestety, wzrost cen produktów na półce sklepowej jest nieunikniony. Pomimo rosnących cen, drób jest jednym z najbardziej ekonomicznych źródeł białka, dlatego uważam, że będzie znajdywał się w koszyku zakupowym, bez znaczącej zmiany trendu w preferencjach konsumenckich - ocenia Piotr Her.

SuperDrob zapowiada inwestycje w OZE

Prezes Superdrobu nie ukrywa, że w związku z dużymi wzrostami cen energii spółka analizuje możliwości pod kątem jak największego uniezależnienia się energetycznego od wahań cen na rynku.

- Korzystamy z zabezpieczeń na rynkach terminowych i w miarę możliwości dywersyfikujemy nasze źródła energii. W naszych zakładach mamy możliwość korzystania z różnych paliw, co pozwala nam na dynamiczne reagowanie w zależności od dostępności danego nośnika i ceny. Rozpoczęliśmy dwie duże inwestycje związane z budową biogazowni oraz instalacji fotowoltaicznych we wszystkich naszych lokalizacjach. To początek naszej drogi z OZE, a jednocześnie już mamy w planach dalsze inwestycje - dodaje.

W jaki sposób SuperDrob szuka oszczędności w zakresie źródeł energii? Jakie spółka ma plany w zakresie produkcji zamienników mięsa? Zapraszamy do lektury pełnej wersji wywiadu: Piotr Her, prezes SuperDrobu: Planujemy duże inwestycje w OZE (wywiad)

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl