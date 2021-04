SuperDrob stawia na premium

Sukces "Kurczaka Sielskiego" zainspirował SuperDrob do dalszego rozwoju w kategorii produktów premium.

SuperDrob chce rozwijać obszar żywności convenience, także na rynku krajowym.

Spółka widzi możliwość rozwoju w segmencie mrożonych dań gotowych.

Tomasz Brus wskazuje, że w najbliższych latach spółka chce koncentrować się na rozwoju produktów premium.

- Od wielu lat rozwijamy linię kurczaka premium rosnącego nawet 30% wolniej niż standardowy broiler, pochodzącego z chowu bez antybiotyków. Jest on obecny na półkach pod marką „Kurczak Sielski”. W ramach tego projektu oferujemy konsumentom najwyższej jakości zarówno tuszkę jak i elementy z kurczaka z wydłużonego chowu. Ważną częścią tej linii produktowej są również wędliny oraz produkty gotowe do pieczenia, takie jak roladki z kurczaka. Marka „Kurczak Sielski” jest wspierana przez nas zarówno akcjami reklamowymi w TV, internecie jak i różnego rodzaju akcjami konsumenckimi. Nie mam wątpliwości, że w najbliższych latach będziemy się koncentrować na rozwoju produktów premium – tak w segmencie mięsa surowego jak i w produktach z wartością dodaną, czyli wędlinach i produktach gotowych do pieczenia. Liczymy tutaj oczywiście również na rozwój sprzedaży eksportowej produktów z linii „Kurczak Sielski” - dodaje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Superdrob podbije rynek krajowy mrożonkami?

Poza produktami premium Superdrob pracuje także nad rozbudową segmentu convenience food.

- Śmiało mogę powiedzieć, że jesteśmy w nim numerem 1 w Polsce. Do tej pory większość wyprodukowanego przez nas asortymentu była kierowana na eksport, natomiast czujemy się w tym mocni i mamy wiele ciekawych pomysłów do zaproponowania także na rodzimym rynku. Przykładem może tutaj być wprowadzona przez nas nowa linia mrożonych dań gotowych „Fast Good”. Widzimy, że konsumenci w Polsce coraz częściej sięgają po tego typu produkty i potwierdziły to badania, które przeprowadziła dla nas firma Biostat. W ankietach aż 80% respondentów deklarowało, że kupuje mięsne produkty mrożone, a według danych z CMR sprzedaż mrożonych dań gotowych wzrosła o 20% w okresie od stycznia do października 2020 roku. Widzimy w tym segmencie dla nas możliwość rozwoju i chcemy odpowiadać na idące z duchem czasu potrzeby konsumentów - podsumował Tomasz Brus.