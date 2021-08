SuperDrob: Wymagania rynku nieustannie rosną

- Nasi kontrahenci oczekują od nas zaangażowania i nakładów inwestycyjnych zarówno w aspektach ochrony środowiska, zrównoważonego biznesu, jak i dobrostanu zwierząt. Jesteśmy świadomi przemian, które zachodzą i chcemy za nimi nadążać - mówi nam Ryszard Waśniewski, prezes ds. operacyjnych SuperDrob S.A.

Ryszard Waśniewski, prezes ds. operacyjnych SuperDrob S.A. fot. mat. pras.

Jak Grupa SuperDrob wpisuje się w idee Gospodarki Obiegu Zamkniętego?

Jak drobiarska spółka dba o ograniczenie zużycia mediów?

Na czym będą polegały planowane inwestycje SuperDrobu w fotowoltaikę i kogenerację?

SuperDrob a Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Tomasz Wiśniewski, dyrektor techniczny Grupy Kapitałowej SuperDrob wskazuje, że spółka od kilku lat dba o ograniczenie zużycia mediów.

- W każdym zakładzie podchodzimy indywidualnie do wprowadzanych zmian i planowanych inwestycji. Jesteśmy świadomi jak wygląda sytuacja hydrologiczna w Polsce i dlaczego coraz częściej występują susze. Mając to na uwadze, dużą wagę przykładamy do ograniczenia zużycia wody. Wprowadziliśmy rozwiązania związane z jej recyklingiem w miejscach gdzie jest to możliwe, dzięki czemu w ok. 35 proc. udaje się nam ją ponownie wykorzystać. Wciąż na bieżąco monitorujemy i weryfikujemy procesy, dzięki czemu skutecznie wprowadzamy ograniczenia zużycia mediów i surowców – dodaje.

SuperDrob inwestuje w fotowoltaikę i kogenerację

GK SuperDrob pracuje również nad tym, by wykorzystywana energia elektryczna pochodziła w jak największym procencie ze źródeł odnawialnych. Do końca roku 2022 firma planuje zainstalować wysokowydajną instalacje fotowoltaiczną przy jednym z zakładów produkcyjnych, która w pełni zabezpieczy zapotrzebowanie oddziału w energię elektryczną.

Dzięki wprowadzanym zmianom zarówno zmniejszamy negatywny wpływ na środowisko, jak również znajdujemy wymierne oszczędności finansowe - informuje spółka.

W zakładach SuperDrob planuje również kolejne inwestycje w rozwiązania kogeneracyjne. Pozwalają one uzyskać niższe i bardziej stabilne koszty energii elektrycznej, jak również zmniejszyć emisję szkodliwych substancji, takich jak: dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotów (NOX) i dwutlenek siarki (SO2).

- Takie rozwiązanie daje nam bezpieczeństwo w dostawach energii dzięki obecności stabilnego źródła działającego poza centralnie sterowaną siecią dystrybucyjną. W przypadku zaniku zasilania ze strony dystrybutora - co jest bardzo groźne dla naszej firmy, kogeneracja oparta o wysokosprawny silnik/turbinę gwarantuje nieprzerwane dostawy mediów przemysłowych do procesu produkcyjnego – powiedział Tomasz Wiśniewski

SuperDrob - specjalny zespół policzy ślad węglowy

W 2021 roku prace rozpoczął zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju w GK SuperDrob. Jednym z jego pierwszych zadań będzie przeprowadzenie organizacji przez proces obliczania śladu węglowego.

- Pozwoli nam to poznać realny wpływ firmy na środowisko. Dzięki temu będziemy też mogli wskazać procesy, które generują najwięcej zanieczyszczań, a następnie usprawniać je. Wszystkie prace zespołu pozwolą w przyszłości zredukować emisje oraz w pełni prawidłowo raportować dane - informuje spółka.

Ryszard Waśniewski, prezes ds. operacyjnych SuperDrob S.A. podkreśla wagę małych inwestycji, które składają się na końcowy wynik.

- Od lat analizujemy wszystkie procesy na każdym etapie produkcji. Dzięki temu udaje nam się rok do roku obniżać zużycie wody na kilogram produktu. Od 2019 roku zredukowaliśmy je o ponad 42 proc. w naszych ubojniach i o 15 proc. w przetwórstwie. W dalszej perspektywie czasowej wyznaczamy sobie kolejne ambitne cele w tym obszarze - dodaje.

Waśniewski wskazuje, że wymagania rynku nieustannie rosną.

- Nasi kontrahenci oczekują od nas zaangażowania i nakładów inwestycyjnych zarówno w aspektach ochrony środowiska, zrównoważonego biznesu, jak i dobrostanu zwierząt. Jesteśmy świadomi przemian, które zachodzą i chcemy za nimi nadążać. Już teraz staramy się wprowadzać innowacyjne rozwiązania w tych segmentach, jak chociażby nasze biodegradowalne opakowania w marce dań gotowych To Be Foodie – podsumowuje.