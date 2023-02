Jak robić zakupy, żeby nie marnować? Czy jako społeczeństwo potrafimy kupować mądrze i odpowiedzialnie? Jak umiejętnie rozplanować posiłki w tygodniu? Wraz z firmą Skłodowscy zajrzeliśmy do koszyków Polaków i nie tylko.

Marnowanie żywności: globalny problem

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) podaje, że na świecie co roku marnowanych jest średnio 1,3 mld ton żywności nadającej się do spożycia. Oznacza to, że do kosza trafia aż jedna trzecia wyprodukowanego jedzenia. Według ogłoszonego przez organizację raportu o stanie żywności i rolnictwa z 2019 roku, straty żywności różnią się znacznie w zależności od regionu, rodzaju produktów i etapu łańcucha dostaw. Najbardziej niepokojące dane dotyczą krajów wysoko rozwiniętych i rozwijających się. Na czele tego zestawienia znajdują się zatem Chiny i Indie, a tuż za nimi Stany Zjednoczone i Japonia.

Według Europejskiego Urzędu Statystycznego sytuacja równie niepokojąco wygląda w Unii Europejskiej, gdzie marnuje się ok. 88 mln ton żywności rocznie, głównie w Niemczech i Francji (średnio 173 kg na mieszkańca w skali roku). Najwięcej marnujemy w gospodarstwach domowych, gdzie wyrzucamy niemal połowę zakupionej żywności, co jednocześnie przekłada się na 98 mld euro strat rocznie.

Marnowanie żywności. Polska w niechlubnej czołówce

Jak to wygląda na polskim podwórku? Najwyższy Urząd Kontroli, powołując się na najnowsze badania przeprowadzone w Polsce, wskazuje, że rocznie marnowanych jest w naszym kraju niemal 5 mln ton żywności. Ponad połowa z niej trafia do śmieci nie z handlu i gastronomii, jak mogłoby się wydawać, ale z naszych domów (gospodarstwa domowe odpowiadają za 60 % strat na tym polu). Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zwraca uwagę zaś, że najczęstszymi przyczynami wyrzucania jedzenia jest jego gnicie, zepsucie się lub przeoczenia daty ważności.

Powody te wydają się tym bardziej szokujące, że w każdej sekundzie w Polsce marnowanych jest 153 kg produktów spożywczych, co w skali roku przekłada się na 247 kg strat na każdego mieszkańca. Tym samym daje nam to 5. miejsce na liście europejskich krajów z największą ilością zmarnowanego lub wyrzucanego jedzenia. Tak duża skala marnotrawstwa żywności to nie tylko problem ekonomiczny i ekologiczny, ale i etyczny.

Co najczęściej wyrzucamy?

W koszu na śmieci lądują najczęściej pieczywo, warzywa, owoce, jogurty, ziemniaki, ale także mleko, wędliny i mięso, a więc produkty pochodzenia zwierzęcego, których koszt produkcji z roku na rok jest coraz wyższy. Jak sobie z tym problemem poradzić? Już dziś wiemy, że poza skutecznymi regulacjami prawnymi, konieczne są też edukacja i kampanie społeczne na temat racjonalnego planowania zakupów, ale też promowanie zasad właściwego przechowywania żywności.

Konsumpcjonizm a marnowanie żywności

Zjawisko dużych zakupów, a przez to także nadmiarowego marnowania żywności widać w okresie świąt, w tym szczególnie w trakcie przygotowań do Bożego Narodzenia. Według raportu Deloitte z 2021 roku Polacy na Boże Narodzenie i okoliczne spotkania wydają średnio 2129 złotych, z czego większość przeznaczamy na żywność. Niestety, znaczna jej część trafia potem do kosza (nawet od 8 do 12 kilogramów na osobę w skali całego miesiąca).

Jako społeczeństwo wciąż umiarkowanie radzimy sobie w planowaniem większych zakupów i rozsądnym gospodarowaniem tym, co zostaje nam po rodzinnych spotkaniach. Część z dań, które przygotowujemy trafia do zamrażarki, często są to jednak potrawy, którym kończy się termin przydatności do spożycia.

Jak Polacy postrzegają mrożenie i rozmrażanie żywności?

Różnego typu skojarzenia budzi też samo rozmrażanie. Pokazuje to m.in. raport z badania postaw konsumenckich i używania wołowiny przeprowadzony przez Smartscope na zlecenie Skłodowskich. Polscy konsumenci są przyzwyczajeni do mrożenia mięsa, a co za tym idzie i jego rozmrażania, choć większość z nich korzysta z tradycyjnych metod.

Rozmrażanie nie kojarzy się nam najlepiej, zwłaszcza, że wiąże się z długim czasem oczekiwania, niemożnością obejrzenia produktu czy z utratą walorów smakowych i zapachu. Na szczęście jest też grupa konsumentów - 12%, która nie dostrzega żadnych wad związanych z mrożeniem mięsa. Naszym celem jest jej poszerzanie, bo wierzymy, że mrożenie jest odpowiedzią na wiele obecnych wyzwań - wskazuje firma Skłodowscy.

Mądre mrożenie sposobem na marnotrawienie

Jako firma od lat działająca na rynku spożywczym doskonale zdajemy sobie sprawę ze skali zjawiska marnowania żywności i jego negatywnych skutków społecznych, środowiskowych, ale i gospodarczych. Dlatego przyszłość mądrego gospodarowania produktami spożywczymi widzimy w wykorzystaniu nowoczesnych technologii mrożenia. Nie bez powodu w produkcji burgerów stosujemy metodę IQF - Individual Quick Freezing - wskazuje firma.

Individual Quick Freezing to nic innego jak hibernacja świeżości zamrażanego produktu. Metoda ta nie tylko naturalnie ją przedłuża, ale też pozwala mrozić nasze burgery pojedynczo, co sprawia, że do siebie nie przylegają i się nie sklejają.

Tym samym daje nam to możliwość używania ich jedynie tylu, ile w danym momencie potrzebujemy. I najważniejszy aspekt związany z wygodą stosowania naszych produktów, dzięki IQF nie ma potrzeby rozmrażania ich przed przygotowaniem, a ulubione danie jest gotowe w kilka minut - wystarczy sięgnąć do zamrażarki, wrzucić burgera na patelnię lub grilla i podać z ulubionymi dodatkami - mówią przedstawiciele Skłodowskich.

Skłodowscy nie marnują

W Skłodowskich o zrównoważone gospodarowanie mięsem troszczą się jeszcze na innym polu. Podczas planowania procesu produkcyjnego firma dba też o tzw. „bilans krowy”, a więc odsprzedaje dalej części mięsa, których nie wykorzystała, a które są stosowane jako surowiec w innych artykułach.

Produkcją wołowiny zajmujemy się od trzech pokoleń. Mieliśmy okazję obserwować już różne mody, ale mamy nadzieję, że trendy związane z ograniczeniem konsumpcji, minimalizmem i podejmowaniem działań w kierunku #zerowaste na stałe wpiszą się w nasze zachowania konsumenckie - mówią Skłodowscy.

Przekonujemy klientów i konsumentów, żeby kupowali mniej, za to stawiali na produkty najwyższej jakości. Skorzystamy na tym nie tylko my wszyscy, ale także – a może przede wszystkim – planeta i przyszłe pokolenia - podsumowują przedstawiciele firmy.

