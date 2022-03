Światowy gigant z branży mięsnej przeznacza 2 mln dolarów na pomoc Ukrainie

Smithfield Foods, globalna firma spożywcza przekaże łącznie 1 milion dolarów dla czterech organizacji dobroczynnych zajmujących się wsparciem uchodźców oraz ofiar wojny w Ukrainie, podczas gdy kolejny 1 milion dolarów trafi do potrzebujących w postaci żywności

oraz innych artykułów.

Autor: AT

Data: 22-03-2022, 12:28

Smithfield przeznacza 2 mln dolarów na pomoc Ukrainie. fot. PAP/EPA

Smithfield przeznacza 2 mld dolarów dla Ukrainy

Spółka Smithfield Foods, Inc. zapowiedziała udzielenie subwencji finansowej oraz darowizny produktowej o wartości 2 milionów dolarów celem wsparcia działań pomocowych związanych z kryzysem w Ukrainie. Pomoc skierowana będzie zarówno do osób przebywających na terenach objętych działaniami wojennymi, jak i uchodźców poszukujących schronienia w sąsiednich krajach.

W odpowiedzi na eskalację przemocy w Ukrainie, Smithfield Foods rozszerzy tym samym dotychczasowe działania pomocowe w zakresie przekazywania produktów i relokacji uchodźców, prowadzone przez poszczególne oddziały firmy w Europie Środkowej poprzez wpłatę 250 tysięcy dolarów na rzecz każdej z czterech organizacji non-profit, tj.:

Jakie organizacje wesprze Smithfield?

• Global Red Cross Network, w tym International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) oraz International Committee of the Red Cross (ICRC), które zajmują się udzielaniem pomocy doraźnej, wsparciem długookresowym oraz pomocą humanitarną w Ukrainie, a także w krajach ościennych, poprzez organizację tymczasowego schronienia, doradztwo, opiekę medyczną oraz wsparcie produktowe,

• Mercy Chefs, dotychczasowego partnera Smithfield Foods, Inc. w zakresie pomocy będącej odpowiedzią na skutki klęsk żywiołowych w Stanach Zjednoczonych, który aktualnie zajmuje się dostarczaniem gotowych posiłków oraz wody uchodźcom znajdującym się w obszarach przygranicznych z Ukrainą,

• Save the Children, światowej organizacji zajmującej się niesieniem pomocy humanitarnej zagrożonym dzieciom i ich rodzinom znajdującym się w Ukrainie, poprzez przekazywanie żywności, wody, środków higienicznych, a także organizację wsparcia psychospołecznego oraz finansowego,

• World Central Kitchen (WCK), będącej globalnym podmiotem organizującym pomoc w obliczu kryzysów humanitarnych, klimatycznych oraz społecznych, aktualnie wspierającym poszkodowanych na południu Polski, w Rumunii, Mołdawii oraz na Węgrzech, a także partnerującym restauracjom w Ukrainie w zakresie przygotowywania posiłków dla osób potrzebujących.

Smithfield o pomocy dla Ukrainy

„Podobnie jak reszta świata, chylimy czoła i wyrażamy głębokie uznanie dla stawiającego opór społeczeństwa ukraińskiego” – powiedział Shane Smith, Prezes i CEO Smithfield Foods. „Przez ostatnie tygodnie przedstawiciele oddziałów naszej firmy w Europie Środkowej zaangażowali się w niesienie pomocy polegającej m.in. na organizacji dostaw najbardziej potrzebnych produktów i środków dla obywateli Ukrainy. Jesteśmy dumni z ich proaktywnej postawy i podejmowanych akcji pomocowych, kierowanych bezpośrednio do potrzebujących. Zamierzamy dalej wspierać, a także rozszerzać podejmowane przez nich działania.”

Działalność biznesowa Smithfield ma wymiar globalny i jest prowadzona w siedmiu krajach na świecie, tj. w Stanach Zjednoczonych, Polsce, Rumunii, Słowacji, na Węgrzech, w Zjednoczonym Królestwie oraz Meksyku. Od początku agresji, która wystąpiła pod koniec lutego br., poszczególne oddziały Smithfield Europe, tj. Smithfield Polska (Animex i Agri Plus), Smithfield Romania, Smithfield UK, a także Mecom obecny na Słowacji i na Węgrzech, udzieliły dedykowanego wsparcia swoim pracownikom oraz ich rodzinom przybyłym z Ukrainy, a także innym uchodźcom, m.in. poprzez pomoc w organizacji transportu, zakwaterowania, zatrudnienia oraz innych form opieki.

Dodatkowo, oddziały Smithfield Europe zaangażowały się w regularne przekazywanie produktów mięsnych o przedłużonym terminie przydatności do spożycia do Banków Żywności oraz miejsc czasowego pobytu uchodźców, w regionach związanych z aktywnością spółek. Przewiduje się, iż łączna wartość pomocy produktowej wyniesie 1 milion dolarów.

„W obliczu największego kryzysu uchodźczego w Europie od czasów II Wojny Światowej, staramy się pomagać najlepiej jak tylko potrafimy, koncentrując się w pierwszej kolejności na naszych pracownikach i ich bliskich pochodzących z Ukrainy” – stwierdził Luis Cerdan, Wiceprezes Wykonawczy Smithfield Foods ds. Operacji Europejskich. „Jako że większość uchodźców kieruje się do państw graniczących z Ukrainą, gdzie prowadzimy nasze główne działania biznesowe w Europie, mamy poczucie dodatkowej odpowiedzialności za realizację kompleksowych działań pomocowych w tym trudnym czasie.”