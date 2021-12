Święta 2021: Ile kosztują karpie?

W tym roku ceny karpi są wysokie, a podaż mniejsza niż w ostatnich latach - poinformował prezes Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp" Zbigniew Szczepański. Obecnie żywe karpie są sprzedawane w hurcie przez gospodarstwa rybackie w cenie 12-13 zł za kg.

"Nacinane płaty to najdroższa forma karpia, jaka jest. Wliczając robociznę i inne koszty, takie elementy ryby mogą być nawet trzy razy droższe niż cała ryba" - przekazał prezes Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp" Zbigniew Szczepański. Przyznał, że w tym roku ceny karpi są wysokie, a podaż mniejsza niż w ostatnich latach.

Filety karpia pakowane na tackach, sprzedawane w dyskontach - to obecnie wydatek rzędu 40 zł za kg.

Produkcja karpi mniejsza niż w latach ubiegłych

"W ubiegłych dwóch latach ceny tych ryb były zaniżane, bo był +dyktat+ dużych sieci i przetwórni. Było parcie na obniżenie ceny, co odbijało się na producentach ryb" - wyjaśnił Szczepański. Jak mówił, w tym roku sytuacja się zmieniła, bo produkcja jest mniejsza niż w latach ubiegłych. O ile mniejsza - nie wiadomo, ale nie ma hodowców, którzy powiedzieliby, że mają tyle samo ryby co w ubiegłych latach.

Prezes "Pana Karpia" przypomniał, że w ubiegłym roku pozyskano 20-21 tys. ton karpi; to "normalna" wydajność polskich stawów karpiowych. Na tym, że w tym roku ryby jest mniej, zaważyło, że w poprzednich latach źle wyhodował się materiał zarybieniowy i nie było narybku do obsadzenia stawów. (hodowla karpia na rynek trwa 2-3 lata). Brakowało tzw. kroczka (ryba 2-letnia), a ryby jednoroczne, które mogłyby "nadgonić" i nadawałyby się do odłowu w grudniu, nie miały sprzyjających warunków pogodowych; maj był zbyt zimny - wyjaśnił.