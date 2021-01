Świętokrzyskie: Na granicy z Mazowszem powstało ogrodzenie w związku z ASF

W ubiegłym roku ogniska tej choroby wykryto w gospodarstwach w gminach Sienno i Rzeczniów (woj. mazowieckie), sąsiadujących ze Świętokrzyskiem.

Budowę płotu nakazał wojewoda świętokrzyski. Prace były prowadzone w nadleśnictwach Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski.

Edyta Nowicka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu poinformowała, że ogrodzenie zostało wykonane w technologii podobnej do grodzeń obecnie stosowanych na terenie nadleśnictw do zabezpieczania upraw przed szkodami od zwierzyny. Wprowadzono jednak pewne modyfikacje.

"Polegają one na zamontowaniu w dolnej części ogrodzenia z siatki stalowej żerdzi zabezpieczających oraz na tym, że zamiast słupków rozstawionych co 4 metry są one ustawione gęściej - co 2 metry" - dodała.

W ciągu ogrodzenia zbudowane zostały także bramy umożliwiające komunikację i realizację prac z zakresu gospodarki leśnej. Koszt budowy ogrodzenia wyniósł około 700 tysięcy złotych.

W województwie świętokrzyskim do tej pory nie odnotowano przypadku dzika chorego na ASF, ani ogniska choroby w chlewni.