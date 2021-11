Świętokrzyskie: Pierwsze ognisko ASF w zachodniej części regionu

W zachodniej części województwa świętokrzyskiego potwierdzono pierwsze ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF). Chorobę wykryto w gospodarstwie w miejscowości Nowy Dwór w powiecie włoszczowskim, gdzie hodowano ponad 130 świń.

Autor: PAP

Data: 26-11-2021, 16:55

fot. fotobaza PAP

ASF w Nowym Dworze

Jak poinformowało w piątek starostwo powiatowe we Włoszczowie, w związku z wykryciem ogniska, decyzją wojewody świętokrzyskiego w powiecie wprowadzono obszar zapowietrzony w promieniu 3 km od ogniska ASF. Obszar obejmuje miejscowości: Krasocin, Lipie, Borowiec, Sułków, Nowy Dwór i Ostrów. Dodatkowo część gmin Krasocin, Włoszczowa i Kluczewsko, położonych do 10 km od ogniska, znalazło się w obszarze zagrożonym.

W obszarach obowiązują ograniczenia w możliwości przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń oraz dzików i ich mięsa.

W Nowym Dworze utrzymywano 135 świń. Trzoda musiała zostać zlikwidowana.

20 listopada kolejne ognisko ASF potwierdzono w powiecie kieleckim. W Drugni Rządowej (gmina Pierzchnica) zachorowało stado liczące 34 sztuki. W związku z tym wprowadzono nowe obszary z ograniczeniami, które oprócz powiatu kieleckiego obejmują również sąsiedni powiat jędrzejowski.

Jak poinformował Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach, w tym roku w Świętokrzyskiem przebadano prawie 4 tys. dzików odstrzelonych, padłych i zabitych na drogach regionu. W żadnym przypadku nie wykryto obecności ASF.

Inspektorat wskazał, że przyczyną choroby pojawiającej się u świń musi być jej zawleczenie poprzez nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach.

Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii: Apel

Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zaapelował do wszystkich rolników utrzymujących świnie o odpowiedzialne zachowanie: zakup prosiąt wyłącznie z legalnego źródła o znanym statusie zdrowotnym (świadectwo zdrowia), ograniczenie dostępu do chlewni innym osobom, wyłącznie do uzasadnionych przypadków, stosowanie mat dezynfekcyjnych oraz właściwe zabezpieczenie paszy i ściółki.

Pierwsze ognisko ASF w województwie świętokrzyskim potwierdzono 14 października w Czarzyźnie w gminie Łubnice w powiecie staszowskim. Dwa kolejne wykryto w pobliskim Słupcu 24 października, czwarte - 25 października, w Lubani, w gminie Chmielnik w powiecie kieleckim.