Świnie lubią ludzi podobnie jak psy, ale problemy rozwiązują same

Psy, jak już wiadomo, szybko zwracają się do człowieka po pomoc, jeśli z czymś nie mogą sobie poradzić. Naukowców interesuje, jak pod tym względem zachowują się inne gatunki.

"Żyjące w społecznościach wilki, a także koty komunikują się z ludźmi w mniejszym stopniu niż psy, w kontekście rozwiązywania problemów. Może jednak chodzi o to, że wilki nie są udomowione, a koty nie są społecznym gatunkiem. Zaprojektowaliśmy więc badanie porównujące zachowanie psów i innych domowych a jednocześnie społecznych zwierząt - świń" - wyjaśnia Paula Pérez z Uniwersytetu Loránda Eötvösa.

Miniaturowa odmiana domowej świni, jak tłumaczą autorzy eksperymentu, jest często hodowana, jak towarzysz człowieka, podobnie jak pies.

W ramach programu "Family Pig Project" naukowcy hodują miniaturowe świnie w podobnym środowisku jak psy, co pozwala na porównanie różnych reakcji obu gatunków.

"Użyliśmy tzw. paradygmatu nierozwiązywalnego problemu, w którym zwierzę najpierw spotyka się z problemem, który może rozwiązać. W naszym przypadku było to pudełko z jedzeniem w środku. Po kilku próbach problem staje się nierozwiązywalny, ponieważ pudełko zostaje solidnie zamknięte" - wyjaśnia Paula Pérez.

"Kiedy pudełko bez jedzenia w środku po raz pierwszy pojawiło się w pokoju, świnie i psy wykazywały podobne, nakierowane na kontakt z człowiekiem zachowania"- opowiada dr Linda Gerencsér, współautorka publikacji, która ukazała się na łamach pisma "Animal Cognition".

"Różnice pojawiły się, gdy do pudełka włożyliśmy jedzenie, a otwarcie go stanowiło poważne wyzwanie. Świnie były szybsze w rozwiązaniu problemu i sięgnięciu po nagrodę, być może ze względu na swoje lepsze zdolności manipulacyjne. Potem, kiedy zadanie stało się niemożliwe do rozwiązania, psy zaczęły zwracać się do ludzi częściej niż na wcześniejszym etapie. Świnie, przeciwnie, wykazywały mniejsze zainteresowanie człowiekiem i bardziej wytrwale niż psy próbowały poradzić sobie z zadaniem. Może to odzwierciedlać ich predyspozycje do samodzielnego rozwiązywania problemów" - wyjaśnia badaczka.

To pierwsze, jak twierdzą naukowcy, badanie porównujące sposoby rozwiązywania problemów przez psy i świnie.

"Podobieństwa, jakie zauważyliśmy u obu gatunków wskazują na podobne możliwości komunikowania się i interakcji z człowiekiem" - zwraca uwagę Pérez.

"Jednak specyficzne dla danego gatunku predyspozycje mogą odpowiadać za zauważone różnice. Psy są naturalnie bardziej zależne od człowieka i częściej z nim współpracują. Wyjaśnia to ich unikalny sukces w interakcjach z nami" - podkreśla badaczka.