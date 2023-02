- Trudno nie odnieść wrażenia, że raport C40 Cities z premedytacją został fałszywie zinterpretowany i populistycznie wykorzystany w walce politycznej - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, Sylwia Majcher, dziennikarka, blogerka, propagatorka nurtu zero waste.

Sylwia Majcher komentuje założenia raportu C40 Cities

Raport C40 Cities - o ograniczaniu mięsa

Ostatnio głośno jest o raporcie stowarzyszenia burmistrzów C40 Cities, do którego należy także Warszawa. W raporcie wśród rekomendacji, służących przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu znalazło się m.in. ograniczenie spożycia mięsa, nabiału, zakupu ubrań, aut czy podróży lotniczych. Takie ograniczenia wzbudziły niechęć Polaków, a niektórych przypadkach także ostry sprzeciw.

I choć publikacja miała swoją premierę w 2019 roku w erze "przed pandemią", w drugiej połowie lutego A.D. 2023 wywołała głośny sprzeciw polityków, którzy zaczęli bronić prawa Polaków do spożywania mięsa. Głos zabrał nawet szef gabinetu prezydenta, który przyznał, że Andrzej Duda jest zwolennikiem wolności.

Raport C40 Cities - zalecenia a polityka

Jak potwierdza w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, Sylwia Majcher, dziennikarka, blogerka, propagatorka nurtu zero waste, trudno nie odnieść wrażenia, że raport z premedytacją został fałszywie zinterpretowany i populistycznie wykorzystany w walce politycznej.

- To jest dokument sprzed kilku lat, a nagle teraz zaczyna wzbudzać emocje. Ten strach i obawy są nieuzasadnione, bo w raporcie pojawiają się jedynie rekomendacje dotyczące podejmowania działań mających wpływać na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Nie ma w nim mowy o nowych przepisach prawnych, na mocy których Polakom zakazano by jedzenia mięsa, kupowania nowych ubrań czy jazdy autem - komentuje Sylwia Majcher.

Jak dodaje, są w raporcie określone cele ambitne - w tym obniżenie konsumpcji mięsa do zera, ograniczenie kupowania nowych ubrań do trzech sztuk rocznie i zakaz jazdy autami osobowymi. Jednak sami autorzy raportu zaznaczają, że to nierealne, a te liczby mają być tylko punktem odniesienia.

- Politycy wyjęli te informacje z kontekstu, przemielili przez kontekst zysków w kampanii wyborczej i uruchomili karuzelę złych emocji - mówi ekspertka.

Ograniczenie spożywania mięsa - rekomendacje

- Paradoksalnie robią tak ci sami politycy, którzy są w rządzie wspierającym Europejski Zielony Ład i jego kluczową strategię "Od pola do stołu", która zakłada ograniczenie spożywania mięsa. Dla dobra naszej kondycji i środowiska. Podobne zachęty znajdziemy na stronach różnych resortów czy Sanepidu. Badania wyraźnie pokazują, że nadmiar mięsa szkodzi zdrowiu, może być przyczyną rozmaitych chorób, negatywnie wpływać na samopoczucie. Tymczasem wg danych GUS przeciętny Polak zjada rocznie ponad 70 kilogramów szynek, kotletów czy kiełbas. O co najmniej 3 razy za dużo. Przemysłowa hodowla mięsa odpowiada za 21% światowej emisji gazów cieplarnianych (dane z raportu Meat Atlas 2022) - mówi Sylwia Majcher.

Jej zdaniem, raport C40 powinien być pretekstem do edukacji i uświadamiania społeczeństwa o zagrożeniach płynących z tego mięsnego przesytu i walki z mitami na temat jego konieczności w diecie.

- Nie chodzi o zweganizowanie całego świata na siłę. Tylko pokazywanie, że dobrze zbilansowany posiłek może być roślinny, a mniej mięsa na talerzu opłaca się nam i planecie. To jest przekaz, który warto promować i wspierać roślinną produkcję, a zdjęciami ze stekiem siać kulinarną dezinformację - dodaje nasza rozmówczyni.

