Sylwia Spurek atakuje Roberta Makłowicza. "Dla mnie to on jest radykałem"

Sylwia Spurek oskarża Roberta Makłowicza. Kontrowersyjnej europosłance nie spodobało się, że kucharz promuje w swoich programach spożywanie mięsa. - Przyjdzie taki czas, że będzie za to przepraszał - wskazała.

Data: 25-04-2022, 18:13

Sylwia Spurek atakuje Roberta Makłowicza za promowanie mięsa. fot. PAP/mat. pras.

Sylwia Spurek atakuje Roberta Makłowicza

Sylwia Spurek w głośnym wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" ostro skrytykowała znanego kucharza i restauratora Roberta Makłowicza.

- Za każdą rekomendacją, za każdym ujęciem z telewizyjnego programu Makłowicza kryje się śmierć jakiegoś zwierzęcia. Musimy się nauczyć, że to, co jest na naszym talerzu, to nie jest nasza prywatna sprawa. Na talerzu z tzw. soczystą wołowiną są cierpienie zwierząt i katastrofa klimatyczna - powiedziała.

Spurek oskarża Makłowicza o radykalizm

Europosłanka, często oskarżana o radykalne poglądy, przyznała, że dla niej to Makłowicz jest radykałem.

- Zabijamy naszą planetę. Dla mnie radykałem jest Robert Makłowicz. Przyjdzie taki czas, że będzie przepraszał za to, że przez lata za pieniądze przykładał do tego rękę - dodała.

W pozostałej części rozmowy Spurek przyznała też m.in., że wstydzi się, że tak późno przestała jeść mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, a także, że chciałaby wystartować w wyborach na urząd Prezydenta RP.

Sylwia Spurek na prezydenta

- Uważam, że Polska zasługuje na prezydenta, a najlepiej prezydentkę, która będzie feministką i weganką. Polska tego potrzebuje – zaznaczyła.

Sylwia Spurek to europosłanka znana głównie z krytycznego stosunku do spożywania produktów odzwierzęcych. Wśród jej pomysłów tylko z ostatniego roku były m.in. zwiększenie składki zdrowotnej dla osób jedzących mięso, wprowadzenie zakazu reklamy mięsa i mleka czy zakazanie wędkarstwa i łowiectwa.