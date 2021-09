Sylwia Spurek chce zakazu wędkarstwa i łowiectwa

Sylwia Spurek ogłosiła projekt "Nowej piątki dla zwierząt". Europosłanka Lewicy postuluje m.in. wprowadzenie zakazu wędkarstwa, a do 2040 r. całkowitą likwidację hodowli zwierząt.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 15-09-2021, 18:12

Sylwia Spurek proponuje m.in. zakazanie wędkarstwa i hodowli zwierząt w ogóle. fot. profil Sylwii Spurek na Facebooku

Sylwia Spurek przedstawiła na Twitterze założenia swojej "Nowej Piątki dla Zwierząt".

Europosłanka Lewicy postuluje m.in. żeby już w 2023 r. wprowadzić zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach i delfinariach. Ponadto, Spurek chciałaby, aby już dwa lata nie można było organizować polowań, a także uprawiać wędkarstwa.

Kolejne kroki według przedstawicielki Lewicy to wprowadzenie zakazu otwierania nowych hodowli zwierząt (2025 rok), zakaz badań z wykorzystaniem zwierząt (2030 r.), a ostatecznie całkowity zakaz hodowli zwierząt (2040 rok).

1️⃣2023: zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach, delfinariach + zakaz polowań, w tym wędkarstwa

2️⃣2025: zakaz otwierania nowych hodowli 3️⃣2030: zakaz badań z wykorzystaniem zwierząt

4️⃣ 2040: 100% zakaz hodowli zwierząt 5️⃣TERAZ: ochrona zwierząt w Konstytucji #Nowa5dlaZwierząt — Sylwia Spurek (@SylwiaSpurek) September 14, 2021

Lewica podzielona w sprawie pomysłów Spurek

Co ciekawe, pomysły Sylwii Spurek nie do końca podzielają jej partyjni koledzy. Maciej Gdula, poseł Lewicy przyznał na antenie RMF FM, że co prawda postulat likwidacji hodowli klatkowej jest " do rozważenia", ale...

- Nie przychylam się do jej poglądów i postulatów całkowitej likwidacji hodowli zwierząt. Nie wiem też czy delegalizacja łowiectwa i wędkarstwa to dobry pomysł - dodał.

Spurek nie zwalnia jednak tempa i kolejnego dnia...wezwała do dymisji Janusza Wojciechowskiego i Fransa Timmermansa. W jej ocenie unijni komisarze "ulegają lobby mięsnemu", wobec czego stanowią najsłabsze ogniwa obecnej Komisji Europejskiej.

To nie pierwszy raz gdy branże mięsna i mleczarska mają "na pieńku" z Sylwią Spurek. W lutym informowaliśmy o pomyśle europosłanki, aby zakazać promowania i reklamowania mięsa, mleka, nabiału.

Sylwia Spurek i historia niewypitej szklanki mleka

Jej zdaniem już dawno powinien obowiązywać zakaz reklamy każdego produktu, który szkodzi zdrowiu ludzi, negatywnie wpływa na klimat, powoduje cierpienie zwierząt, narusza prawa człowieka. - Mamy zakaz reklamy i promocji papierosów - czas na zakaz promowania mięsa, mleka, nabiału – nawołuje europoseł.

Sprawa przybrała nieoczekiwany obrót po tym, jak na łamach Portalu Spożywczego Sylwię Spurek na szklankę mleka zaprosił Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich.

Sylwia Spurek przyjęła zaproszenie prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich. Zaznaczyła jednak, że przyjdzie z zamiennikiem mleka, a także z konkretnym tematem rozmowy. Mimo podejmowanych przez naszą redakcję wielokrotnych prób kontaktu z biurem europosłanki, do spotkania Sylwii Spurek i Waldemara Brosia ostatecznie nie doszło.

Europosłance udało się jednak sprawić, że temat zakazu reklamy mięsa i mleka odnieśli się m.in. ministrowie rolnictwa: obecny Grzegorz Puda i były Marek Sawicki. Sawicki ocenia pomysł Sylwii Spurek: Niech nie wtrąca się w rolnictwo

Specjaliści z branży PR przyznają, że praktykowane przez Sylwię Spurek "wrzutki" są niebezpieczne dla branż mięsnej i mleczarskiej.

- Taki dialog byłby z pewnością atrakcyjnym medialnie wydarzeniem, ale bardzo ryzykownym z wizerunkowego punktu widzenia. Branża mięsna i mleczarska powinna raczej skupić się na budowaniu własnej narracji - mówił nam Paweł Jaroszyński, CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries.