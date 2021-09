Sylwia Spurek zakazuje pracownikom jedzenia jajek?

Sylwia Spurek nie daje o sobie zapomnieć. Jak donoszą media, znana z nieprzejednanej postawy wobec produktów odzwierzęcych europosłanka wymaga podobnego podejścia także od najbliższych współpracowników.

Sylwia Spurek ma wysokie wymagania wobec współpracowników - także żywieniowe. fot. facebook Sylwii Spurek

Sylwia Spurek. Jak się pracuje z europosłanką?

O tym jak pracuje się z Sylwią Spurek poinformował "Newsweek". Dziennikarze tygodnika dotarli do kilku osób, które były zatrudnione w biurze europosłanki.

Jak mówią anonimowi rozmówcy, relacje Spurek z zespołem są trudne, a rotacja kadr w biurze jest tak duża, że pracownicy wytrzymują tam średnio pół roku. "Odchodzą znerwicowani" - czytamy w artykule.

Najciekawszy jest jednak "spożywczy" wątek całej sprawy. Jak bowiem mówi jedna z osób wypowiadających się w tekście, Sylwia Spurek, która jest zadeklarowaną weganką, nie toleruje, aby jej współpracownicy spożywali produkty pochodzenia zwierzęcego. Naocznie miał się o tym przekonać jeden z pracowników, który przyniósł do pracy...kanapki z jajkiem.

Sama Sylwia Spurek przyznaje, że jest wymagająca, ale najwięcej wymaga od siebie.

- Jako pracodawczyni nie mam prawa pytać o to, czy ktoś je zwierzęta. Natomiast jeśli ktoś umawia się ze mną na kolację i pyta, czy nie będzie mi przeszkadzało, gdy zamówi steka, to odpowiadam, że owszem, będzie. Nie mogę dawać takiej osobie komfortu, że zadawaniem cierpienia zwierzętom dla własnych zachcianek jest ok - podsumowała.

Sylwia Spurek od dawna walczy z branżą mięsną i mleczarską. W połowie września eurodeputowana przedstawiła założenia swojej "Nowej Piątki dla Zwierząt". Sylwia Spurek chce zakazu wędkarstwa i łowiectwa

Europosłanka Lewicy postuluje m.in. żeby już w 2023 r. wprowadzić zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach i delfinariach. Ponadto, Spurek chciałaby, aby już dwa lata nie można było organizować polowań, a także uprawiać wędkarstwa.

Kolejne kroki według przedstawicielki Lewicy to wprowadzenie zakazu otwierania nowych hodowli zwierząt (2025 rok), zakaz badań z wykorzystaniem zwierząt (2030 r.), a ostatecznie całkowity zakaz hodowli zwierząt (2040 rok).

Co ciekawe, pomysły Sylwii Spurek nie do końca podzielają jej partyjni koledzy. Maciej Gdula, poseł Lewicy przyznał na antenie RMF FM, że co prawda postulat likwidacji hodowli klatkowej jest " do rozważenia", ale całkowita likwidacja hodowli zwierząt oraz delegalizacja łowiectwa i wędkarstwa nie są dobrymi pomysłami.

To nie pierwszy raz gdy branże mięsna i mleczarska mają "na pieńku" z Sylwią Spurek. W lutym informowaliśmy o pomyśle europosłanki, aby zakazać promowania i reklamowania mięsa, mleka, nabiału.