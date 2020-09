Szczerski: we wtorek spotkanie prezydenta z marszałkiem Senatu ws. noweli ustawy o ochronie zwierząt

Uchwalona w ubiegłym tygodniu w Sejmie nowelizacja trafiła do Senatu. Wiceszefowa Centrum Informacyjnego Senatu Anna Godzwon nie wykluczyła w ubiegłym tygodniu, że senatorowie zajmą się nią na najbliższym posiedzeniu, zaplanowanym pod koniec września.

"Pan prezydent jutro w południe spotyka się z panem marszałkiem Grodzkim. To była prośba pana marszałka Grodzkiego o spotkanie. Miała dotyczyć innych spraw legislacyjnych, ale w tej sytuacji także pan prezydent będzie pytał pana marszałka Grodzkiego, o to w jaki sposób chce procedować tę ustawę w Senacie" - poinformował Szczerski w Programie Trzecim Polskiego Radia pytany o stanowisko prezydenta ws. zmian w ustawie o ochronie zwierząt.

Szczerski dodał, że obecnie jesteśmy na początku drugiego etapu prac parlamentarnych nad nowelizacją, a gdy parlament pracę zakończy, prezydent będzie miał 21 dni by się do niej odnieść.

W niedzielę podczas Dożynek Prezydenckich Andrzej Duda zadeklarował, że przy decyzji, co do dalszych losów nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt będzie miał na względzie kwestie humanitarnego traktowania zwierząt i ich dobrostanu, ale także byt i jakość życia polskich rolników.

Szczerski pytany, czy należy to rozumieć tak, że jeśli Senat nie wprowadzi poważnych poprawek, których Sejm nie odrzuci, to prezydent zawetuje tę nowelizację, zaznaczył, że "dobrostan zwierząt jest tylko częścią dobrostanu wsi". "Oprócz dobrostanu zwierząt jest także cała kwestia społeczno-gospodarcza polskiej wsi i to wszystko musi być wzięte pod uwagę, jeśli chcemy rzeczywiście poprawić los polskiej wsi. (...) Chodzi o to, żeby efekt ustawowy, był efektem zrównoważonego dobrostanu wsi, takie są cele" - powiedział.

Szef gabinetu prezydenta powtórzył, że "to nie jest kwestia decyzji natychmiastowych i teraz", że proces legislacyjny trwa, a Senat ma "tradycję czasami nawet długiego rozpatrywania ustaw". "Przecież to mogą być kolejne 30 dni w Senacie, potem jeszcze wróci to do Sejmu, potem pan prezydent ma 21 dni na decyzję w tej sprawie" - zaznaczył.

Uchwalona w ubiegłym tygodniu, w nocy z czwartku na piątek, nowela autorstwa PiS wprowadza - przy rocznym vacatio legis zakaz hodowli zwierząt na futra i wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych, ograniczenie uboju rytualnego tylko do potrzeb lokalnych związków religijnych, zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych, częstsze kontrole schronisk i koniec z trzymaniem psów na krótkich łańcuchach.