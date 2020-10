Szef sejmowej komisji rolnictwa zwrócił się do rządu o opinię ws. poprawek Senatu do noweli o ochronie zwierząt

Jak wynika ze wstępnego porządku obrad Sejmu, porządek posiedzenia izby zaplanowanego na wtorek i środę może zostać uzupełniony o rozpatrzenie poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma zaopiniować poprawi na posiedzeniu we wtorek po południu - wynika z zapowiedzi na stronie Sejmu.

Jak przekazał PAP szef komisji rolnictwa Robert Telus (PiS), "komisja może zbierze się we wtorek o godz. 16, aby rozpatrzyć poprawki do noweli". Telus poinformował jednocześnie, że "jako szef komisji zwrócił się do rządu o opinię do poprawek Senatu".

Dopytywany, co sądzi o senackich poprawkach do noweli ustawy, podkreślił, że "jest zbyt wcześnie, by to ocenić". "Pewne rzeczy się rozstrzygają" - stwierdził.

Senat 14 października zaproponował 36 poprawek do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra, wprowadza ograniczenia uboju rytualnego i zabrania wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych. Wśród przyjętych poprawek jest wyłączenie z ograniczeń dotyczących uboju rytualnego uboju drobiu - co było propozycją rządową, a także wydłużenie o 2,5 roku wejście w życie przepisów dot. zakazu hodowli na futra i o 5 lat wejście przepisów dot. uboju rytualnego.

Senatorowie poparli też poprawkę wprowadzającą obowiązek czipowania psów oraz przepis, dzięki któremu zwierzęta domowe nie podlegałyby egzekucji komorniczej.

Uchwalona we wrześniu przez Sejm z inicjatywy PiS nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz ogranicza ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które - zgodnie z wersją przyjętą przez Sejm - mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy, oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.