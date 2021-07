Sześć worków z martwymi kurczakami wyrzuconych do Gwdy

Sześć worków jutowych z martwymi kurczakami wrzucono do Zalewu Grudniańskiego na rzece Gwda. O znalezisku poinformowało w piątek Nadleśnictwo Lipka. Sprawę wyjaśniają funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Okonku (woj. wielkopolskie).

Autor: PAP

Data: 30-07-2021, 17:23

Kurczaki

Nadleśnictwo Lipka poinformowało, że w akcję wyławiania i zabezpieczenia worków zaangażowani byli, poza strażą leśną, także strażacy z łodzią oraz policjanci.

"Szczątki kurczaków po wydobyciu na brzeg zostały poddane oględzinom przez pracownika Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotowie. Dziś dalej trwają czynności wyjaśniające, połączone z przeszukiwaniem zalewu i rzeki - istnieje możliwość, że pływających worków z padliną jest więcej" - podano.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Szczątki kurczaków

Nadleśnictwo poinformowało również, że "zabezpieczone worki ze szczątkami kurczaków znajdują się w okolicy parkingu wędkarskiego, położonego niedaleko starej bindugi w leśnictwie Biskupice, i zostaną zabrane do utylizacji niezwłocznie po dokonanych czynnościach".

Wskazano także, że obecny przy oględzinach lekarz weterynarii stwierdził, że szczątki nie stanowią zagrożenia epidemiologicznego. Sprawę prowadzi Komisariat Policji w Okonku.

Nadleśnictwo zaapelowało także do osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje pomocne do odnalezienia sprawy - do poinformowana Nadleśnictwa lub policji w Okonku.