Boże Narodzenie w tym roku będzie bardzo drogie. Statystyczny Polak wyda w tym roku na święta ok. 1295 zł - czyli aż o 307 zł więcej niż w ubiegłym roku. Co podrożało najbardziej - informuje Katarzyna Bosacka, dziennikarka i edukatorka.

Święta za pasem. Drożyzna przed Bożym Narodzeniem/fot. shutterstock

To nie będą tanie święta - nie ma się co łudzić. Co podrożało najbardziej?

Katarzyna Bosacka w rozmowie w Dzień Dobry TVN przyznała, że ceny karpia są szokujące. - Karp kosztuje około 38 zł /kg, podczas gdy w ubiegłym roku płaciliśmy za tę rybę 25 zł/kg. Jeszcze więcej kosztuje karp filetowany - dodała.

Ceny karpia świątecznego szokujące. Ile kosztuje?

Karp staje się ekskluzywną rybą. W tym roku za kg zapłacimy więcej niż przed rokiem. Przykładowa cena za żywą rybę to 33 zł, za tuszkę — 46 zł i 64 zł za filet, ale są i filety po 90 zł - informuje Business Insider Polska.

Boże Narodzenie 2022 - drożyzna. Co podrożało najbardziej?

Z danych Koszyka cenowego dlahandlu.pl wynika, że na przestrzeni ostatnich miesięcy w hipermarketach i dyskontach cena oleju rzepakowego wzrosła ze zwyczajowej 6,99 zł na 9,99 zł na 1 l, zaś masło podrożało z ok. 5 zł do co najmniej 6,50 zł, najtańsze jaja z 5 zł na 6 zł za 10 sztuk, a mąka z 2 na 3 zł, zaś cukier z 2,50 zł na 3 zł za kg. Każdy z tych produktów jest składnikiem świątecznych potraw i ciast. Oznacza to, ze sumując te kwoty otrzymamy znacznie wyższy rachunek przy sklepowej kasie. Porównując jeszcze z wiosną 2021 roku - rachunek za podstawowe zakupy jest często o 10 proc. wyższy, co przekłada na kilkanaście złotych więcej za te same artykuły włożone do koszyka.

Boże Narodzenie 2022: Ile wydamy na artykuły spożywcze?

Z badania zrealizowanego na zlecenie Związku Banków Polskich przez firmę badawczą Minds and Roses wynika, że stosunkowo największa część świątecznych wydatków - przeciętnie 585 zł - będzie związana z artykułami spożywczymi i organizacją świąt. W przypadku tej kategorii mamy relatywnie największy wzrost deklarowanych wydatków względem ubiegłego roku - o 5 proc. Na prezenty dla najbliższych przeciętnie przeznaczymy 500 zł - nominalnie o 3 proc. mniej niż rok wcześniej, a na podróże świąteczne i dojazdy średnio 342 zł - kwotę w zasadzie analogiczną jak w roku ubiegłym.

"W przypadku artykułów spożywczych blisko połowa osób - 49 proc. planuje zmieścić się w przedziale wydatków do 500 zł, a najczęściej - w 28 proc. przypadków wskazywana jest kwota pomiędzy 301 i 500 zł. Dla 18 proc. górną granicą wydatków na świąteczny stół będzie 800 zł, a dla kolejnych 12 proc. - 1000 zł. Do 1500 zł na jedzenie wyda 7 proc. Polaków, a powyżej tej kwoty już tylko 3 proc. Dla 11 proc. respondentów kwota wydatków na artykuły spożywcze to jeszcze niewiadoma" - podano w podsumowaniu badania.