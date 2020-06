Szproty łapią drugi oddech

Szprot europejski to mały gatunek pelagiczny występujący na północno-wschodnim Atlantyku, od Morza Północnego i Bałtyku aż do Morza Śródziemnego i Czarnego. W 2017 r. światowe połowy tej ryby osiągnęły 472,082 tony, z czego aż za 79 proc. odpowiadała flota UE.

Szprot jest jednym z najczęściej wykorzystywanych surowców w sektorze przetwórstwa rybnego. Na rynku dostępny jest głównie w puszkach i w postaci wędzonej oraz w mniejszym stopniu jako świeży (w całości). Szprot w puszce jest szeroko stosowany w produkcji konserw, wędzeniu i przetwórstwie. Na Łotwie i w Polsce spożywa się go głównie jako rybę w puszkach. Co ciekawe, w Danii i Szwecji jest on wykorzystywany głównie do produkcji mączki rybnej i oleju rybnego.

Konserwatywny jak konserwa?

Jak czytamy w tegorocznym opracowaniu EUMOFA, rynek szprotów w puszkach jest konserwatywny. Różnorodność produktów jest stosunkowo niska, a cykl życia produktu stosunkowo długi. Według przetwórców aż 80% rynku stanowią produkty "tradycyjne", które znane były konsumentom już 20 lub 30 lat temu. Są to m.in. szprot w oleju (czasami w oleju aromatyzowanym), szprot w sosie pomidorowym, szprot wędzony w oleju Winter, szprotki w oleju "Caro" (produkt tradycyjny - szprotki w oleju z marchewką i groszkiem), a także bardziej innowacyjne produkty o małym udziale w rynku, takie jak: np. szprotki w oleju z bazylią, szprotki w oleju pikantnym itp.

W 2019 r. spożycie ryb w Polsce wynosiło ok. 12 kg na mieszkańca, czyli około połowy średniej konsumpcji w UE. Szprot był szóstym najczęściej spożywanym produktem rybnym, a jego roczne spożycie na mieszkańca szacuje się na 0,7 kg (6% całości).

Do końca lat 90. polski rynek szprotów był zdominowany przez puszki stalowe. Od 1990/2000 roku rynek ewoluował w kierunku rynku zdominowanego przez puszki aluminiowe. W Polsce najpopularniejszymi puszkami używanymi do puszkowania szprotów są puszki: Hansa 170 g; Dingley 1/4 Club od 110 do 125 g - używany głównie do szprotów sprzedawanych jako "sardynki" i szprotów zimowych w oleju oraz puszka okrągła 300 g - używana głównie do tańszych szprotów w sosie pomidorowym lub oleju.

Szproty oczami młodych konsumentów

Jak wynika z analiz unijnych urzędników, rozmiar puszki 300 g staje się coraz mniej popularny, ponieważ konsumenci zazwyczaj preferują mniejsze opakowania. Można to wytłumaczyć rosnącą liczbą gospodarstw domowych jedno- i dwuosobowych, a także dużą różnorodnością dostępnych produktów śniadaniowych i kolacyjnych, zmieniających preferencje i wzorce konsumpcji.