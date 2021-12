Szymon Giżyński przechodzi z MRiRW do resortu kultury

Szymon Giżyński został wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego. Od 2 lipca 2018 roku pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W resorcie odpowiadał także za walkę z ASF.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 02-12-2021, 12:17

Szymon Giżyński został wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego. fot. PAP/Piotr Nowak

Szymon Giżyński w ministerstwie kultury

Szymon Giżyński został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pełnomocnika rządu ds. działalności edukacyjnej oraz analizowania sposobu realizacji misji publicznej w środkach masowego przekazu.

Powołanie nowego wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego jest związane z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Działalności Edukacyjnej oraz Analizowania Sposobu Realizacji Misji Publicznej w Środkach Masowego Przekazu.

Czym Szymon Giżyński zajmie się w resorcie kultury?

Do zadań Pełnomocnika należy m.in. analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań dotyczących promowania w środkach masowego przekazu postaw prospołecznych, aktywności i solidarności obywatelskiej oraz identyfikacja problemów w tym zakresie, monitorowanie spraw dotyczących realizacji usług odpowiadających demokratycznym, społecznym i kulturalnym potrzebom społeczeństwa, monitorowanie spraw z zakresu dostępności usług medialnych jako instrumentu udostępniania dóbr kultury i sztuki oraz ułatwiania korzystania z oświaty, sportu i dorobku nauki, monitorowanie spraw z zakresu wykorzystania środków masowego przekazu jako instrumentu działalności edukacyjnej, integracji społecznej i edukacji obywatelskiej oraz analizowanie sposobu realizacji misji publicznej w publicznych środkach masowego przekazu.

Kim jest Szymon Giżyński?

Szymon Giżyński urodził się 8 marca 1956 r. w Częstochowie. Jest absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Od drugiej połowy lat siedemdziesiątych był związany z ówczesną opozycją niepodległościową. We wrześniu 1980 roku był współautorem bodaj pierwszej w kraju ideowej preambuły do niezależnego ruchu studenckiego, który później ukonstytuował się ostatecznie jako NZS. Po ogłoszeniu stanu wojennego współpracował z warszawską Grupą Publicystów Politycznych, następnie współzakładał, także w Warszawie, Klub Myśli Politycznej „Dziekania” – najważniejszą obok Solidarności opozycyjną formację drugiej połowy lat osiemdziesiątych w Polsce. Z ramienia „Dziekanii” wszedł najpierw w skład tzw. Konsulty w ramach działalności Wydziału Duszpasterstwa Zawodowego Kurii Biskupiej w Częstochowie; później w skład ośmioosobowego, sztabowego, Częstochowskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, którego zadaniem było przygotowanie list wyborczych do Sejmu i Senatu oraz poprowadzenie kampanii wyborczej z ramienia Solidarności i niepodległościowych ugrupowań opozycyjnych w wyborach czerwcowych 1989 roku.

Przed wyborami samorządowymi w 1990 roku objął stanowisko pełnomocnika rządu (w randze wicewojewody) ds. samorządu terytorialnego w województwie częstochowskim. Swoje doświadczenie administracyjne poszerzył, sprawując w latach 1997 – 1998 funkcję Wojewody Częstochowskiego, a w latach 2000 – 2001 – stanowisko dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie.

Poseł IV, V, VI, VII, VIII i IX kadencji. Członek Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Od 2001 pracuje nieprzerwanie w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2 lipca 2018 roku pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jest żonaty, ma dwóch dorosłych synów.