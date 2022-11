Tarczyński szacuje, że wartość kosztów usuwania skutków październikowego pożaru i nakładów związanych z odtworzeniem zniszczonego majątku wyniesie ok. 60 mln zł. Zniszczone mienie było objęte ubezpieczeniem - podała spółka w komunikacie.

Tarczyński oszacował straty po pożarze z października. fot. KW PSP Wrocław

Tarczyński po pożarze zakładu

"Spółka szacuje, iż wartość jej majątku objętego ww. zdarzeniem wyniosła ok. 101 mln zł, a szacowana skala odpisów wartości majątku zniszczonego lub wymagającego naprawy to ok. 51,5 mln zł. Według szacunków spółki, wartość kosztów usuwania skutków pożaru i nakładów związanych z odtworzeniem zniszczonego majątku wyniesie ok. 60 mln zł" - napisano w komunikacie.



"W ocenie zarządu spółki zidentyfikowane źródła rozliczenia szkody pożarowej pokrywają koszty usunięcia skutków pożaru w obszarze odtworzenia utraconego majątku i rekompensaty skutków ekonomiczno-finansowych będących pochodną ww. zdarzenia" - dodano.

Tarczyński: Zniszczone mienie było ubezpieczone



Spółka podała, że zniszczone mienie było objęte ubezpieczeniem (tzw. ubezpieczenie od wszystkich ryzyk oraz utraty zysku - Business Interruption).



Tarczyński poinformował, że w październikowym pożarze zniszczeniu uległa część nowych hal produkcyjno-magazynowych wraz z dwiema nowymi liniami produkcyjnymi, z których jedna z nich uległa całkowitemu zniszczeniu, co będzie się wiązało z jej odbudową, która może potrwać do końca 2023 roku.

Tarczyński: Skutki pożaru bez wpływu na działalność

Spółka podała, że skutki pożaru, z uwagi na szkody wyrządzone głównie na nowo budowanych liniach produkcyjnych, nie wpływają istotnie na prowadzoną przez niego działalność i jego bieżące wyniki finansowe.



"W celu minimalizacji negatywnego wpływu spółka podjęła decyzję o uruchomieniu części produkcji w innej hali zakładu, gdzie szacuje się, że wielkość produkcji w okresie do ponownego uruchomienia zniszczonej linii produkcyjnej zaspokoi potrzeby klientów i plany sprzedażowe" - napisano w komunikacie.



Tarczyński to producent wędlin, kabanosów, parówek i przekąsek białkowych.

Pożar w zakładach Tarczyńskiego w miejscowości Ujeździec Mały pod Wrocławiem wybuchł po południu 20 października 2022 roku. W akcji gaśniczej uczestniczyły 34 zastępy strażaków.

"Pożar wybuchł w hali o wielkości 200 metrów na 50 metrów o wysokości piętnastu metrów. Źródło ognia zlokalizowano w międzystropiu tej hali - informował dyżurny.

