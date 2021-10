Tarczyński podsumował pierwsze półrocze 2021

W pierwszym półroczu 2021 roku skonsolidowane przychody Grupy Tarczyński wyniosły 551,5 mln zł i były o 15 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2020 roku.

Grupa Tarczyński podała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2021 roku. fot. za YouTube

Tarczyński - wyniki finansowe 2021

W okresie 6 miesięcy 2021 roku marża brutto na sprzedaży wynosiła 26,9 proc. i była o 6,7 p.p. wyższa niż w analogicznym okresie 2020 roku. Najważniejszym czynnikiem wzrostu marży brutto był niższy koszt surowca - koszty zużycia materiałów i energii w przychodach w pierwszym półroczu 2021 roku (poza przychodami ze sprzedaży towarów i materiałów) wynosiły 58,9 proc., natomiast w pierwszym półroczu 2020 roku 61,8 proc.

Poziom kosztów sprzedaży wyniósł 61,3 mln zł (zwiększył się o 12,7 mln zł w stosunku do pierwszego półrocza 2020 roku). W pierwszym półroczu 2021 roku Grupa Tarczyński ponosiła regularne wydatki na kampanię reklamową. Ich wartość w tym okresie wyniosła 8,1 mln zł.

Wynik EBITDA Grupy w analizowanym okresie wyniósł 84,3 mln zł i był o 35,8 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Rentowność EBITDA wyniosła 15,3 proc. Grupa wypracowała w okresie pierwszych 6 miesięcy 2021 roku 45,1 mln zł zysku netto przy rentowności netto na poziomie 8,2 proc.

Tarczyński inwestuje w park maszynowy

Grupa Tarczyński dokonuje na bieżąco znacznych inwestycji rzeczowych w unowocześnienie parku

maszynowego. Ma to na celu utrzymanie konkurencyjności poprzez wzrost efektywności oraz możliwość wdrażania nowych produktów.

W 2020 r. ok. 53 proc. dostaw surowca mięsnego Grupy pochodziło z krajów Unii Europejskiej. Spółka realizowała zaopatrzenie w surowiec wieprzowy zarówno w kraju jak i za granicą (główne kierunki dostaw to Niemcy, Holandia, Dania). Nie można wykluczyć, iż ewentualny wzrost kursu euro w stosunku do złotówki może wpłynąć na wzrost cen surowca wykorzystywanego przez Grupę do produkcji i tym samym mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Grupę Tarczyński.