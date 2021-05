Tarczyński przebija 1 mld zł przychodów ze sprzedaży

W 2020 r. przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Tarczyński wzrosły o 16,7 proc. w stosunku do roku 2019 i wyniosły niemal 1,025 mld zł. Grupa po raz pierwszy w historii przebiła „magiczną” granicę miliarda przychodów ze sprzedaży.

Grupa Tarczyński po raz pierwszy w historii przebiła „magiczną” granicę miliarda przychodów ze sprzedaży. fot. mat. pras.

Grupa Tarczyński podała wyniki finansowe za 2020 rok.

Spółka zamierza zbudować silną pozycję w kategorii parówek premium.

W 2021 r. Tarczyński zapowiada dalsze inwestycje w badania i rozwój oraz marketing.

Jacek Tarczyński, prezes zarządu Tarczyński SA wskazuje, że 2020 r. był okresem wyzwań i funkcjonowania w trudnym otoczeniu rynkowym ze względu na wybuch pandemii koronawirusa.

- Pozostajemy konsekwentni w realizacji naszej strategii i będziemy kontynuować działania, które pozwolą nam na utrzymanie pozycji lidera rynkowego w segmencie kabanosa. Budujemy silną pozycję w kategorii parówek premium, która jest drugim filarem prowadzonej przez nas działalności - dodał.

Tarczyński - wyniki za 2020 rok

- Rok 2020, szczególny również w kontekście cen na rynku surowca, pozwolił nam skoncentrować się na dalszym budowaniu efektywności organizacji. Osiągnęliśmy w tym okresie nadwyżkę EBITDA na poziomie przekraczającym 164 mln zł, co daje roczną dynamikę w wysokości 202% i poziom rentowności 16% w odniesieniu do wielkości sprzedaży, co jest absolutnym rekordem w historii funkcjonowania Grupy Tarczyński - poinformował Jacek Tarczyński.

Grupa wypracowała w roku 2020 zysk netto w kwocie 91,3 mln zł, co daje ponad trzykrotny roczny wzrost i rentowność na poziomie 9% w odniesieniu do wielkości sprzedaży. Zysk przypadający na jedną akcję wyniósł za 2020 rok 8,05 zł.

Tarczyński - w co zainwestuje w 2021?

Prezes Tarczyńskiego zapowiada, że w 2021 r. Grupa zwiększa swoją aktywność w zakresie wydatków na badania i rozwój, a także związanych z rozwojem zasobów ludzkich.

- Istotne środki angażujemy na marketing. Utrzymanie statusu lidera i innowatora generuje konieczność ponoszenia istotnych wydatków inwestycyjnych. Działania te będziemy kontynuować w roku 2021. Kończąc, chcę zadeklarować, że nadal będziemy koncentrować się na dostarczaniu klientom wysokiej jakości produktów i dalszych, ciągłych innowacjach. Nadal będziemy pracować nad wzrostem wartości marki oraz jej rozpoznawalnością w Polsce, a także poza jej granicami - podsumował.