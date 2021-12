Tarczyński rozbuduje zakład za 200 mln zł. Dostanie dużą ulgę podatkową

Tarczyński zwiększa moce w zakładzie produkcyjnym w Ujeźdźcu Małym. Wartość inwestycji może wynieść nawet 240 mln zł. Spółka uzyskała zwolnienie z podatku dochodowego do 25 proc. wartości poniesionych kosztów.

Autor: AT

Data: 23-12-2021, 09:22

Tarczyński zwiększa moce w zakładzie produkcyjnym w Ujeźdźcu Małym. fot. unsplash

Tarczyński szykuje dużą inwestycję

Tarczyński otrzyma wsparcie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości dla planowanej inwestycji obejmującej zwiększenie mocy produkcyjnych istniejącego zakładu - podała spółka w komunikacie. Wsparcie zakłada zwrot w formie zwolnienia z podatku dochodowego do 25 proc. wartości poniesionych kosztów, tj. do kwoty ok. 60 mln zł.

Tarczyński otrzymał od spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości - zarządzającej obszarem Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości - decyzję o akceptacji wniosku o udzielenie wsparcia. Decyzja została wydana na 10 lat.

Tarczyński rozbudowuje zakład w Ujeźdźcu



Planowana inwestycja spółki Tarczyński zostanie zrealizowana na nieruchomości położonej w miejscowości Ujeździec Wielki o łącznej powierzchni 32,28 ha.



W decyzji określono warunki realizacji inwestycji, które zakładają m.in. zwiększenie zatrudnienia w okresie jej realizacji oraz utrzymanie zwiększonego zatrudnienia po jej zakończeniu, poniesienie na terenie realizacji inwestycji kosztów kwalifikowanych o łącznej wartości co najmniej 183,3 mln zł w terminie do 30 czerwca 2025 r. oraz zakończenie inwestycji do tego dnia.



Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji 238,3 mln zł.

Tarczyński zwiększa moce



Spółka podała, że zaplanowane działania inwestycyjne wynikają z potrzeby zabezpieczenia długoterminowych planów rozwojowych, a celem przyszłej inwestycji jest zwiększenie mocy produkcyjnych w istniejącym zakładzie produkcyjnym poprzez rozbudowę powierzchni produkcyjnej oraz doposażenie zakładu.



Spółka podała, że zaplanowane działania inwestycyjne wynikają z potrzeby zabezpieczenia długoterminowych planów rozwojowych, a celem przyszłej inwestycji jest zwiększenie mocy produkcyjnych w istniejącym zakładzie produkcyjnym poprzez rozbudowę powierzchni produkcyjnej oraz doposażenie zakładu.