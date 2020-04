Tarczyński SA podsumowuje 2019 rok: Budujemy silną pozycję w kategorii parówek premium

Jak pisze Jacek Tarczyński, prezes zarządu Tarczyński SA, spółka konsekwentnie realizuje strategię i będzie kontynuować działania, które pozwolą na utrzymanie pozycji lidera rynkowego w segmencie kabanosa.

- Jednocześnie budujemy silną pozycję w kategorii parówek premium, która jest drugim filarem prowadzonej przez nas działalności - dodał.

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wzrosły o 15,4% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły ponad 877 mln zł.

- W roku 2019 koncentrowaliśmy się na dalszej specjalizacji i budowaniu efektywności organizacji. Osiągnęliśmy w tym okresie nadwyżkę EBITDA na poziomie przekraczającym 81 mln zł, co daje roczną dynamikę w wysokości 10,6% i poziom rentowności 9,2% w odniesieniu do wielkości sprzedaży. Wypracowaliśmy w roku 2019 zysk netto w kwocie 28,2 mln zł, co daje ponad 10% rocznego przyrostu i rentowność na poziomie 3,2% w odniesieniu do wielkości sprzedaży. Zysk przypadający na jedną akcję wyniósł za 2019 rok 2,49 zł - dodaje.

Tarczyński wskazuje, że niezmiennie produkcja mięsnych produktów premium wiąże się z dużym uzależnieniem od cen surowca mięsnego, który stanowi ponad 60% kosztów wytworzenia.

- Rok 2019 był pod tym względem rokiem bardzo trudnym. Silne wzrosty cen surowca trwające przez większą część roku, pokonaliśmy zarówno działaniami wewnątrz organizacji jak i poprzez stabilne relacje wypracowane w trakcie długookresowej współpracy z naszymi strategicznymi partnerami - mówi.

Prezes Tarczyński SA zaznacza, że, zgodnie z deklaracją z początku roku 2019, spółka istotnie zwiększyła swoją aktywność w zakresie wydatków na badania i rozwój, a także związanych z rozwojem zasobów ludzkich.

- Z uwagi na sytuację surowcową nieco mniejsze środki zaangażowaliśmy na marketing. Utrzymanie statusu lidera i innowatora generuje konieczność ponoszenia istotnych wydatków inwestycyjnych. Rok 2019 to rok znacznych nakładów na inwestycje rzeczowe, które zaspokajają zmieniające się potrzeby naszych klientów, ale również potwierdzają fakt wiodącego innowatora na rynku przekąsek mięsnych.

W historii naszej firmy cały czas koncentrowaliśmy się na dostarczaniu klientom wysokiej jakości produktów, ale też na ciągłych innowacjach. Te elementy strategii pozostają niezmienne. Niezmienne pozostaje też dbanie o budowę wartości naszej marki. Jej rozpoznawalność należy do najwyższych w branży. Nadal będziemy pracować nad wzrostem wartości marki oraz jej rozpoznawalnością w Polsce, a także poza jej granicami - podsumował.