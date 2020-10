Tarczyński SA podsumowuje I półrocze 2020. Koronawirus bez wpływu na działalność spółki

W pierwszym półroczu 2020 roku skonsolidowane przychody Grupy Tarczyński wyniosły 479, 5 mln zł i były o 13,6 proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W okresie 6 miesięcy 2020 roku marża brutto na sprzedaży wynosiła 20,1% i była o 1,9 p.p. wyższa niż w analogicznym okresie 2019 roku.

W ocenie zarządu spółki najważniejszym czynnikiem wzrostu marży brutto był niższy koszt surowca - koszty zużycia materiałów i energii w przychodach w pierwszym półroczu 2020 roku (poza przychodami ze sprzedaży towarów i materiałów) wynosiły 61,8%, natomiast w pierwszym półroczu 2019 roku 63,4%.

Poziom kosztów sprzedaży wyniósł 48,6 mln zł (zwiększył się o 2,7 mln zł w stosunku do pierwszego półrocza 2019 roku).

W pierwszym półroczu 2020 roku Grupa Tarczyński ponosiła regularne wydatki na kampanię reklamową. Ich wartość w tym okresie wyniosła 2,8 mln zł. .

Wynik EBITDA Grupy w analizowanym okresie wyniósł 48,5 mln zł i był o 18,2 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Rentowność EBITDA wyniosła 10,1%.

Grupa wypracowała w okresie pierwszych 6 miesięcy 2020 roku 16,8 mln zł zysku netto przy rentowności netto na poziomie 3,5%.

Tarczyński SA a pandemia

Po uzyskaniu pierwszych informacji o rozprzestrzenianiu się epidemii wirusa, zarząd spółki ściśle monitoruje sytuację i szuka sposobów na zminimalizowanie wpływu COVID-19 na jednostkę. Zarząd Spółki ocenia, że ryzyko co do jej zdolności do kontynuowania działalności wynikające z epidemii koronawirusa jest niewysokie.

- Ocena wpływu epidemii na działalność i wyniki Grupy jest trudna. Z perspektywy organizacyjnej na pewno sytuacja nie jest korzystna, ponieważ wymaga podejmowania codziennie kolejnych nowych decyzji związanych z ograniczeniami swobody funkcjonowania - informuje spółka.

Po dacie sprawozdawczej, a przed datą publikacji sprawozdania, w dniu 1 września 2020 roku, odnotowano pierwsze przypadki zachorowania na COVID-19 wśród pracowników zatrudnionych w firmie Tarczyński S.A. Pozytywnie zdiagnozowanych pracowników od razu poddano niezbędnej izolacji, natomiast wszystkie osoby, które mogły mieć z nimi kontakt, zostały prewencyjnie skierowane na badania na obecność koronawirusa. Spółka pozostaje w ścisłym kontakcie i współpracy z Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi.

13 września 2020 roku, Spółka zakończyła badania w kierunku COVID-19 u blisko 1000 pracowników firmy Tarczyński S.A. w zakładzie w miejscowości Ujeździec Mały. W przypadku 85 z nich dały one wynik pozytywny. Obecnie prace na terenie zakładu produkcyjnego przebiegają bez zakłóceń, a procesy produkcyjne, dystrybucyjne i logistycznie nie są zagrożone. Zdaniem Spółki zaistniała sytuacja nie będzie miała wpływu na działalność i wyniki finansowe Grupy w najbliższym okresie.